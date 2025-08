Tim Cook freut sich auf spannende Produkt-Roadmap von Apple

Ein iPhone Air, faltbare iPhones und iPads, ein günstigeres Vision-Headset und vieles mehr. Welche Produkte Apple in Zukunft auf den Markt bringen wird, steht in den Sternen. Einer, der ganz genau Bescheid weiß, ist Tim Cook, der aktuelle und dienstälteste CEO des Unternehmens. In der vergangenen Woche soll sich Tim Cook mit anderen Führungskräften von Apple für ein großes Meeting getroffen haben. Dabei ging es nicht nur um KI und die Einführung der intelligenten Siri, sondern auch um zukünftige Hardware.

Mark Gurman hat von dem Treffen erfahren und berichtet, dass Tim Cook begeistert von den zukünftigen Produkten ist. „Ich habe noch nie zuvor so viel Aufregung und Energie verspürt wie jetzt“, soll Tim Cook gesagt haben. „Die Produktpipeline, über die ich nicht sprechen darf: Sie ist unglaublich, Leute. Sie ist unglaublich. Einiges davon werdet ihr bald sehen, anderes kommt später, aber es gibt viel zu sehen.“

Sind das nun nur Marketing-Aussagen im engsten Kreis der Führungskräfte? Oder steht uns tatsächlich Großes bevor? Immerhin ist Tim Cook seit 1998 bei Apple und hat alle großen Produkteinführungen wie iPod, iPhone und iPad miterlebt. Wir werden es wohl erst in den kommenden Monaten und Jahren erfahren…