ADAC Drive: Update bringt neue Verlaufsansicht für Benzinpreise mit

Im Sommer 2023 hat der ADAC seine Benzinpreis-App in ADAC Drive (App Store-Link) umbenannt und um weitere Funktionen ergänzt. Es ist eine Routenplanung für Auto, Wohnmobil, Motorrad und Fahrrad sowie die dazugehörige Navigations-Funktionen dazu gekommen. Auch eine CarPlay-Integration ist mit an Bord, wenn man sich in der App integriert. Wir haben die App heute schon kurz in der Auflistung unserer Auto-App-Empfehlungen genannt, nun gehen wir noch einmal im Detail auf das letzte Update ein.

„ADAC Drive: Tanken Laden Route“, so der komplette Titel der Anwendung, lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Die Anwendung des großen deutschen Automobilclubs aus München erfordert zur Installation mindestens iOS/iPadOS 15.5 oder neuer, ebenso wie rund 127 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung, weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements gibt es nicht.

Mit der nun veröffentlichten Version 6.2.0 von ADAC Drive gibt es sehr gute Nachrichten für alle Nutzer und Nutzerinnen, die die App zum Vergleich von Benzinpreisen verwenden. In der neuen Version gibt es zusätzlich zur Detailansicht der vorhandenen Tankstellen auch eine Verlaufsansicht der Benzinpreise, die man entweder für die letzten 24 Stunden oder sieben Tage ansehen kann.

Auf diese Weise lassen sich die günstigsten Zeiten zum Tanken an einer bestimmten Tankstelle schnell herausfinden, denn das ADAC-Entwicklerteam bietet basierend auf den Verlaufsdaten auch eine Tankempfehlung. So lässt sich einsehen, welche Uhrzeit am besten geeignet ist, um schnell zur Tankstelle zu fahren und die günstigsten Preise für die Tankfüllung zu bekommen. Darüber hinaus liefert ADAC Drive auch weitere Informationen und Einschätzungen zum Preisverlauf.

Wichtig zu wissen: Wer die Spritpreis-Historie und -Prognose nutzen will, muss sich beim ADAC mit einem Nutzerkonto registrieren oder ein bereits bestehendes als ADAC-Mitglied sein. Mit den nächsten Updates will das ADAC-Entwicklerteam auch zusätzlich noch eine Benachrichtigungs-Funktion für die besten Benzinpreise, also eine Art Preisalarm, in die App integrieren, um noch besser und schneller auf Preisänderungen an der Tankstelle vorbereitet zu sein.