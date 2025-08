Vier praktische Apps für lange Autofahrten in den Urlaub

Am Samstag geht es wieder auf die Autobahn. Rund 500 Kilometer bis nach Büsum stehen auf dem Programm. Genug Zeit also, um mit den beiden Kindern im Auto jede Menge Spaß und Freude zu haben. Vielleicht steht ja bei euch in den Sommerferien auch noch eine längere Tour bevor? Ich hätte da vier praktische Apps, die auf keiner Autofahrt fehlen dürfen.

Mehr als nur das nächste Klo: Place to Pee

Auf jeden Fall zum Einsatz kommen wird bei mir Place to Pee, die überaus praktische Autobahn-WC-App des deutschen Entwicklers Markus Kreuz. Seine App lässt sich selbst per CarPlay wunderbar bedienen und zeigt die nächsten Rastplätze, Raststätten und Autohöfe entlang der gerade befahrenen Autobahn an. So erfährt man nicht nur, wie weit es noch bis zum nächsten potenziellen Halt ist. Sondern auch, wie es dort um die Verpflegung und Ausstattung bestellt ist. 10 Mal ist die Nutzung der App kostenlos, die Vollversion mit 2,99 Euro aber auch nicht sonderlich teuer.

Papa, wo kommt der her: Kennzeichen Wiki

Sollte jemand auf der Rückbank fragen, woher die ganzen Autos kommen, dann ist für euch als Person auf dem Beifahrersitz diese Gratis-App perfekt. Kennzeichen Wiki ist der Begleiter für Kfz-Kennzeichen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und Frankreich. Ihr erfahrt nicht nur, woher die Fahrzeuge stammen, sondern erhaltet auch noch spannende Infos zum jeweiligen Ort. Das sorgt mit Sicherheit für einige Unterhaltung im Auto.

Mehr über die Berge erfahren: PeakFinder

Solltet ihr in den Süden fahren und an den Alpen kratzen, dann darf PeakFinder nicht fehlen. Schon wenn am Horizont die ersten Berge zu sehen sind, kann man mit dieser App herausfinden, um welche Gipfel es sich handelt. Ganz egal ob digitales Fernrohr oder AR-Funktion, PeakFinder hat so einiges auf dem Kasten. Und ist natürlich noch viel besser für die Nutzung beim Wandern geeignet, daran besteht kein Zweifel.

Die günstigste Tankstelle finden: ADAC Drive

Ich habe lange Zeit auf 1-2-3 Tanken gesetzt, dort sind viele Funktionen mittlerweile nur noch mit Abo verfügbar. Dann habe ich lange Zeit ausgesetzt, da ich mit unserem damaligen Plug-in-Hybrid kaum noch tanken war. Nun versuche ich es mal mit ADAC Drive, denn hier sind die meisten Funktionen nach einer Registrierung verfügbar. Neben der Suche nach Tankstellen inklusive Anzeige der Spritpreise sind auch Ladesäulen und Campingplätze integriert. Und auch CarPlay darf nicht fehlen.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Apps bei euch nicht fehlen dürfen, wenn eine längere Autofahrt ansteht. Wir sind gespannt auf eure Empfehlungen!