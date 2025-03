ADAC Drive: Version 6.0 ermöglicht Login mit geräteübergreifendem Sync

Im Sommer 2023 hat der ADAC seine Benzinpreis-App in ADAC Drive (App Store-Link) umbenannt und um weitere Funktionen ergänzt. Es ist eine Routenplanung für Auto, Wohnmobil, Motorrad und Fahrrad sowie die dazugehörige Navigations-Funktionen dazu gekommen. Auch eine CarPlay-Integration ist mit an Bord.

„ADAC Drive: Tanken Laden Route“, so der komplette Titel der Anwendung, lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Die Anwendung des großen deutschen Automobilclubs aus München erfordert zur Installation mindestens iOS/iPadOS 15.5 oder neuer, ebenso wie rund 114 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung, weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements gibt es nicht.

Mit der nun veröffentlichten Version 6.0 von ADAC Drive gibt es sehr gute Nachrichten für alle Nutzer und Nutzerinnen, die die App auf mehreren Geräten verwenden: Ab sofort steht eine kostenlose Login-Option bereit, die es ermöglicht, neue Funktionen sowie angelegte Favoriten und Routen geräteübergreifend nutzen zu können. Dank des Logins, den man auf verschiedenen Apple-Geräten verwenden kann, sind so jederzeit alle Favoriten und Routen überall auf dem gleichen Stand.

Darüber hinaus hat der ADAC noch weitere Neuheiten mit dem Update auf Version 6.0 umgesetzt:

Wetter entlang der Route: Detaillierte Vorhersagen für geplante Strecken. (Benötigt kostenlosen Login)

Detaillierte Vorhersagen für geplante Strecken. (Benötigt kostenlosen Login) In-Car-Navigation: Verbesserte Carplay-Unterstützung. (Benötigt kostenlosen Login)

Verbesserte Carplay-Unterstützung. (Benötigt kostenlosen Login) Zuhause & Arbeit: Schnellzugriff zur Navigation nach Hause oder zur Arbeit. (Benötigt kostenlosen Login)

Schnellzugriff zur Navigation nach Hause oder zur Arbeit. (Benötigt kostenlosen Login) Wohnmobil-Routing: Mit individuellen Maßen und Gewicht. (Benötigt ADAC-Mitgliedschaft)

Mit individuellen Maßen und Gewicht. (Benötigt ADAC-Mitgliedschaft) Maut & Vignetten: Detaillierte Preisinfos und länderspezifische Einstellungen.

Detaillierte Preisinfos und länderspezifische Einstellungen. Optimierte Landscape-Ansicht: Für große Displays und Tablets.

Die Aktualisierung auf Version 6.0 von ADAC Drive steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen der App kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Die ADAC Drive-App bietet nicht nur bewährte Funktionen, wie die günstigsten Tankstellenpreise und E-Ladesäulen, sondern auch Routenplanung für Auto, Wohnmobil, Motorrad und Fahrrad oder Navigation mit Abbiegehinweisen und Verkehrsinformationen. Zudem profitiert man von Features wie der Anzeige von POIs wie Tankstellen und Ladestationen, ebenso wie Campingplätze und die jeweils ökologisch vorteilhafteste Route.