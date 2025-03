So viel Speicherplatz verbraucht Apple Intelligence wirklich

Während Apple Intelligence in den USA schon länger verfügbar ist, erfolgt der Startschuss in Deutschland erst Anfang April mit iOS 18.4 und macOS 15.4. Die zusätzlichen Funktionen erfordern mehr Speicherplatz und während Apple von circa 7 GB Speicherplatz spricht, zeigen sich in der Realität folgende Werte.

Ich habe auf meinem iPhone die Beta-Version von iOS 18.4 installiert und Apple Intelligence belegt dort aktuell 6,22 GB Speicherplatz – also etwas weniger als die von Apple angegebenen 7 GB. Wer sich immer für ein iPhone mit dem kleinsten Speicher entscheidet und ohnehin an der Kapazitätsobergrenze entlang hangelt, muss vor der Installation erst einmal Speicher freischaufeln.

Doppelt so viel Speicherplatz auf dem Mac benötigt

Nachdem die Speicheranzeige in der letzten Beta-Version nicht mehr zu finden war, hat sie mit der vierten Beta-Version wieder Einzug gehalten. Ein Screenshot von MacRumors zeigt auf, dass Apple Intelligence auf dem Mac stolze 14,17 GB Speicher belegt – und damit doppelt so viel wie die angegebenen 7 GB.

Der Speicherbedarf kann noch höher werden

Während Apple Intelligence anfangs noch 4 GB Speicherplatz beansprucht hat, sind es nun mindestens 7 GB. Es ist davon auszugehen, dass der Speicherbedarf weiter steigt, wenn auch Apple Intelligence um neue Funktionen ausgestattet wird.

Apple Intelligence deaktivieren und Speicher freigeben

Apple Intelligence ist kein Muss. Ihr könnt den Service, wenn verfügbar, auch deaktivieren und gebt somit Speicherplatz frei. Und so funktioniert es:

iPhone/iPad : Einstellungen → Apple Intelligence & Siri → Schalter deaktivieren

: Einstellungen → Apple Intelligence & Siri → Schalter deaktivieren Mac: Systemeinstellungen → Apple Intelligence & Siri → Schalter deaktivieren

Diese Funktionen gehen verloren

Deaktiviert man Apple Intelligence, spart man zwar Speicherplatz, verliert aber auch nützliche Funktionen. Unter anderem gibt es keinen Zugriff auf:

Intelligente Schreibwerkzeuge

Genmoji für personalisierte Emojis

Image Playground für KI-Bilder

Smart Reply in E-Mail und Nachrichten

Optimierte Suchfunktion in Fotos

Intelligente Zusammenfassung von Benachrichtigungen

ChatGPT-Integration