Treppenstufen?! Was zeigt Dreame auf der IFA 2025?

Dreame scheint in diesem Herbst zum Großangriff zu blasen. Nachdem man bereits im Juni angekündigt hatte, dass Bastian Schweinsteiger neuer Markenbotschafter wird und dann klar wurde, dass man auf der IFA gleich eine ganze Messehalle gebucht hat, gibt es nun weitere Teaser.

Welche Neuheiten hat Dreame für die IFA im Gepäck?

Das erste Bild ist bereits seit einiger Zeit online zu finden und zeigt die Einladung zur Halle 7.1A auf der IFA vom 5. bis zum 9. September. Im Mittelpunkt steht der bereits auf der CES gezeigte Roboter-Arm, jetzt anscheinend auch integriert in einen Saug- und Wischroboter. Auf dem Bild sind allerdings noch mehr Geräte zu erkennen.

Neben einigen bekannten Produktkategorien wie Handstaubsaugern, Nass- und Trockensaugern sowie Haartrocknern sehen wir links auch einige neue Geräte. Aufeinander gestapelt sehen anscheinend Waschmaschine und Wäschetrockner. Daneben könnte es sich um einen Herd mit Backofen handeln.

Nun flatterte eine weitere Pressemitteilung mit der Überschrift „Neue Höhen, neue Horizonte & eine IFA-Premiere der Extraklasse“ in unser Postfach. Dort begrüßt uns Dreame mit dem folgenden Bild:

Es handelt sich unverkennbar um Treppenstufen. Wohl eher nicht, um uns vor Augen zu führen, dass man dort eine schwere und unhandliche Waschmaschine hinauf tragen könnte. Ich könnte mir fast vorstellen, dass eine Technik gezeigt wird, mit der Saugroboter Treppenstufen erklimmen können.

„Neben frischen Generationen der vielfach ausgezeichneten Saug- und Mähroboter erwartet das Publikum ein Blick auf bislang unveröffentlichte Produktkategorien. Und die haben es in sich. Was genau kommt? Nur so viel: Es wird smart, es wird effizient – und es wird deutlich, dass Dreame nicht nur den Boden reinigt, sondern auch Märkte aufwirbelt“, verspricht Dreame.

Was uns genau erwartet, das werden wir natürlich für euch herausfinden. Wir sind im September knapp vier Tage in Berlin und halten nach Innovationen Ausschau. Natürlich werden wir auch einen Abstecher in Halle 7.1A zu Dreame machen.