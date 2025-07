Roborock Qrevo: Basis-Modell jetzt für nur 400 Euro

Die Hersteller für Saug- und Wischroboter, wir denken hier an Marken wie Dreame, Roborock, Mova oder auch Ecovacs, übertreffen sich quasi im Halbjahres-Takt mit Innovationen. Die Preise für die Top-Modelle liegen mittlerweile weit über 1.000 Euro. Wenn ihr eher auf das Budget achten müsst, dann gibt es jetzt ein Basis-Modell von Roborock zum Sparpreis von nur 400 Euro (Amazon-Link).

Diese Version des Roborock Qrevo ist vor ziemlich genau zwei Jahren auf den Markt gekommen und hat damals noch 849 Euro gekostet. Mittlerweile ist der Preis immer weiter gefallen und lag in den letzten Monaten bei Amazon zwischen 460 und 580 Euro. Jetzt geht es noch einmal deutlich darunter.

Es dürfte einer der gütigsten Saug- und Wischroboter überhaupt mit einer ordentlichen Basisstation sein, in der auch die Wischmopps automatisch mit frischem Wasser gereinigt werden. Außerdem gibt es einen Tank für das Schmutzwasser und einen integrierten Staubbeutel, der nur alle paar Monate ausgetauscht werden muss.

Technisch ist der Roborock Q Revo solide ausgestattet. Er bietet bis zu 5.500 Pascal Saugkraft und eine Vollgummi-Rolle, die das Aufwickeln von Haaren weitestgehend verhindert. Die Seitenbürste schiebt den Dreck in die Mitte und die Haupteinheit saugt den Schmutz dann auf. Gut: Die gegeneinander rotierenden Wischpads können auch bis zu 7 Millimeter hochgefahren werden, wenn der Roboter über Teppiche fährt.

Sonderlich große Extras darf man bei diesem Preis natürlich nicht erwarten. Es gibt keine ausfahrbaren Wischpads, auch die Seitenbürste bleibt stets an Ort und Stelle. Ebenso fehlt eine KI-Kamera zur Erkennung kleinerer Objekte oder eine Heißlufttrocknung der Wischpads. Für all sowas legt man aber üblicherweise den doppelten oder dreifachen Preis hin. Immerhin: Die Roborock-App ist sehr ordentlich und für viele übersichtlicher als die Konkurrenz.

Gibt es noch günstigere Saug- und Wischroboter?

Von deutlich günstigeren Modellen raten wir dringend ab, vor allem wenn nur ein festes Wischtuch verbaut ist. Das wird dann nur über den Boden gezogen und muss nach der Fahrt auch komplett selbst gereinigt werden.

Falls es euch auf den allerletzten Euro ankommt, wäre der Mova E30 Ultra noch eine gute Option. Er ist in einigen Bereichen sogar besser ausgestattet als der Roborock Qrevo. Er hebt die Wischpads sogar um 10,5 Millimeter an und kann seinen „Popo“ zur Seite drehen, um bis an Kanten heran zu reinigen. Auch hier macht man für den Preis wohl nichts verkehrt, wenn man auf High-End-Features verzichten kann. Hier liegt der Preis derzeit bei 369 Euro (Amazon-Link).