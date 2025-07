Nomad bringt AirPods-Schutzhüllen aus Echtleder auf den Markt

Falls ihr das Ladecase eurer AirPods der vierten Generation schützen oder optisch verändern wollt, dann hat der Premium-Hersteller Nomad jetzt das passende Gadget auf Lager. Das Nomad Modern Leather Case ist ab sofort in drei verschiedenen Farben für 29,95 Euro (Amazon-Link) auch für die AirPods 4 erhältlich.

English Tan-C, Brown und Black stehen zur Auswahl, allesamt mit einem Bezug aus Echtleder. Zudem ist ein Polycarbonat-Bumper verbaut, der das Innenleben schützen soll. Eine Innenverkleidung aus weicher Mikrofaser bietet Schutz vor Kratzern.

Natürlich verfügt die Schutzhülle für das AiPods-Ladecase über die notwendigen Aussparungen, um die Nutzung nicht zu beeinträchtigen. Sowohl der USB-C-Abschluss und der Knopf an der Rückseite als auch die LED an der Vorderseite bleiben frei. Zudem verfügt das Echtleder-Case an der Seite über eine Vorrichtung zum Anbringen eines Schlüsselbandes.

Was ihr definitiv bedenken müsst: Die Außenhülle ist aus Vollnarbenechtleder hergestellt und entwickelt mit der Benutzung ein individuelles Aussehen.