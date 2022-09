Die Top-Themen der Woche: Solar, Notch & Matter

Endlich wieder IFA. Endlich wieder Gesichter sehen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Neue Kontakte knüpfen und spannende Produkte entdecken. Wir sind seit Mittwoch in Berlin unterwegs, am Montag geht es wieder zurück nach Bochum. Und das nächste Highlight steht dann ja schon bevor: Am Mittwoch wird Apple seine neuen Produkte vorstellen.

Vielleicht liefert uns Apple am Mittwoch einige Details rund um den neuen Smart Home Standard Matter. Auf der IFA konnte ich hier schon spannende Eindrücke sammeln, unter anderem ließen sich Geräte der Smart Home Marke Eve Systems mit den Sprachassistenten von Alexa und Google steuern.

Losgehen wird es mit Matter irgendwann im vierten Quartal, möglicherweise sogar schon im Oktober. Allerdings solltet ihr nicht erwartet, dass wir innerhalb weniger Tage von 0 auf 100 durchstarten. Bis alle Firmware-Updates zertifiziert und ausgerollt werden, bis die Apps entsprechend vorbereitet werden und bis tatsächlich alle relevanten Smart Home Geräte mit Matter funktionieren, wird es sicherlich seine Zeit dauern.

Neues im Hueblog und auf Baustein.Blog

Spannend war es in dieser Woche auch auf unserem Hueblog, immerhin hat Philips Hue neue Produkte vorgestellt. Besonders gut gefallen mir persönlich die neuen Lightguide-Leuchtmittel. Im Baustein.Blog haben wir es in dieser Woche etwas ruhiger angehen lassen, unter anderem lest ihr dort unsere Eindrücke rund um ein DUPLO Spaceshuttle.

Die Top-Themen der Woche im Überblick