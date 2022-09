iPhone 14 Pro: Always-On Display, Notch schon jetzt testen & Batterie-Statusanzeige

Das iPhone 14 und iPhone 14 Pro werden in wenigen Tagen offiziell vorgestellt. Kurz vor dem Start sickern weitere Details durch, die wir gerne zusammenfassen möchten. MacRumors hat von einem Tippgeber die folgenden Informationen erhalten:

Der Hintergrund von Sperrbildschirm-Hintergrundbildern mit Tiefeneffekt wird entfernt und vollständig abgedunkelt, wenn sich das Display im „Always-on“-Modus befindet, während der Vordergrund abgeblendet wird. Darüber hinaus wird der Vordergrund je nach Benutzeranpassung farblich eingefärbt.

Widgets sind auf dem Always-on-Display sichtbar, werden aber in bestimmten Intervallen ein- und ausgeblendet, ohne dass der Nutzer dies bemerkt, um ein Einbrennen der OLEDs zu verhindern.

Die Inhalte, die auf dem immer eingeschalteten Sperrbildschirm und dem voll beleuchteten Sperrbildschirm angezeigt werden, müssen auf dieselbe Weise konfiguriert werden und können nicht voneinander getrennt werden, d. h. sie müssen dasselbe Hintergrundbild, dieselbe Farbauswahl, dieselben Schriftarten und Widgets verwenden. Die zentralen visuellen Elemente des Always-on-Displays selbst können unabhängig voneinander angepasst werden.

Benachrichtigungen werden Teil des Always-on-Displays des iPhone 14 Pro sein. Wie auf dem normalen Sperrbildschirm werden die Benachrichtigungen nacheinander von unten eingeblendet und bleiben 10 Sekunden lang unauffällig sichtbar. Sobald das Display aufgeweckt wird, werden die Benachrichtigungen von unten animiert und gehen in die benutzerdefinierte Einstellung über, wie die Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm dargestellt werden (z. B. Anzahl, Stapel oder Liste).

Apple kann den Nutzern auch erlauben, einen Benachrichtigungszähler am unteren Rand des Always-on-Displays zu aktivieren.

iPhone 14 Pro mit neuer Notch schon jetzt nutzen

Ich wollt sehen, ob ihr euch mit der neuen Notch anfreunden könnt? Dann ladet euch jetzt dieses Wallpaper von Ian Zelbo herunter und folgt dieser Anleitung: Wallpaper als Hintergrundbild festlegen und das iPhone umdrehen. Am unteren Rand des Displays zeigt das Wallpaper die neue Notch an und ihr könnt euch so ein erstes Bild verschaffen.

Batterie-Statusanzeige kommt zurück

Apple hat mit iOS 16 ja wieder die Akku-Anzeige in Prozent eingeführt. Mit dem iPhone 14 Pro könnte die Anzeige aber noch einmal optimiert werden – hier soll die klassische Anzeige wieder zurück kommen. Da durch die neue Notch mehr Platz an den Seiten verfügbar ist, soll Apple hier wieder die Anzahl in Prozent neben dem Akku-Icon anzeigen.