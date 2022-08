Akkuanzeige in Prozent: Die Umsetzung hätte durchaus etwas intelligenter sein können

Mit iOS 16 kommt die Akkuanzeige in Prozent zurück. In der aktuellen Beta-Version kann man auf dem iPhone X und neuer (ausgenommen ist das iPhone mini) die Zahl im Akku-Icon aktivieren. Ja, es handelt sich noch um eine Beta-Version und Apple könnte noch Optimierungen vornehmen, doch zum aktuellen Zeitpunkt scheinen viele Nutzer und Nutzerinnen mit der Umsetzung nicht ganz so zufrieden sein. Die Anzeige ist nämlich so gar nicht Apple-like.

Eigentlich ist Apple ja dafür bekannt, dass auch die kleinsten Details ausgeklügelt sind. In Apples neuestem Design bleibt das weiße Batteriesymbol vollständig ausgefüllt, während der Batteriestand allmählich abnimmt. Wenn der Akku 20 Prozent oder weniger erreicht, färbt sich ein Fünftel des Batteriesymbols rot und der Rest des Symbols wird halbtransparent, während der Prozentsatz auf weiß umgeschaltet wird. So bleibt die Prozentzahl zwar immer gut lesbar, wirklich intelligent ist die Anzeige aber dadurch nicht mehr.

Bleibt abzuwarten, ob Apple bis zur finalen Freigabe noch Änderungen vornimmt. Gut möglich, dass Apple mit solch einem Feedback für eine eher kleine Änderungen nicht gerechnet hat und noch einmal Hand anlegt. Aber: Die Prozentanzeige in iOS 16 ist rein optional, die herkömmliche Akkuanzeige ist weiterhin verfügbar.