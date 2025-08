Apples meldet wieder einmal erfolgreiche Quartalszahlen

Gestern Abend hat Apple die Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal 2025 vermeldet, das am 28. Juni zu Ende gegangen ist. Und wieder einmal gibt es einen neuen Rekord und eine Steigerung von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Ergebnis: Ein Umsatz von 94 Milliarden US-Dollar.

„Apple ist stolz darauf, heute einen Rekordumsatz für das Juni-Quartal mit zweistelligem Wachstum bei iPhone, Mac und Services sowie Wachstum in allen geografischen Segmenten weltweit bekannt zu geben“, sagte Tim Cook, CEO von Apple.

Der Apple-Boss hatte gleich mehrfach Grund zur Freude, denn gestern Abend durfte er auch vermelden, dass mittlerweile drei Milliarden iPhones verkauft worden sind. Und auch das kommende Betriebssystem scheint sehr beliebt zu sein, denn iOS 26 Public Beta soll den erfolgreichsten Start aller Zeiten hingelegt haben.

AI bleibt ein schwieriges Thema

Etwas Druck verspürt Apple lediglich beim Thema AI, denn bisher ist in Sachen Künstlicher Intelligenz noch kein Durchbruch gelungen. Wegzudenken sei das Thema aber nicht mehr. „Wir steigern unsere Investitionen erheblich. Wir integrieren sie in unsere Geräte, unsere Plattformen und unser gesamtes Unternehmen“, so Cook.Er teilte zudem mit, dass Apple in diesem Jahr bisher etwa sieben Unternehmen übernommen habe, obwohl keines davon „in Bezug auf den Dollarbetrag besonders groß“ gewesen sei. Weitere Übernahmen, auch größer Natur, schließt man allerdings nicht aus: „Wir sind offen für Fusionen und Übernahmen, die unsere Roadmap beschleunigen.“ Der echte Durchbruch in Sachen intelligenter Siri ist bisher jedenfalls nicht gelungen.

Und wie läuft es in den anderen Bereichen? Während die Verkäufe bei iPhones und Macs gesteigert werden konnten, gibt in den Kategorien iPad, Wearables, Home und Zubehör nach unten. Hier sind wir gespannt, welche Neuheiten uns Apple im aktuellen Quartal zeigen wird, immerhin ist neue Hardware im September zu erwarten.