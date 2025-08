Hitman Absolution: Neuer Teil der bekannten Spiele-Reihe erscheint im Herbst für iOS

Das Entwickler- und Publisherstudio Feral Interactive hat heute bekannt gegeben, dass Hitman: Absolution im Herbst dieses Jahres für iOS und Android erscheinen wird. Das Spiel kann bereits im iOS App Store vorbestellt werden.

Hitman: Absolution ist die Fortsetzung von Ferals 2024 veröffentlichtem Hitman: Blood Money – Reprisal. Es bietet alle Markenzeichen der Serie wie Heimlichkeit, Ablenkung und Verkleidung, während es den bekannten Agenten 47 als einen komplexeren und nachdenklicheren Charakter zeigt, der sich der Auswirkungen seiner Handlungen bewusst ist – sowohl im Guten als auch im Bösen.

Als die Ausführung eines Auftrags, seinen ehemaligen Vorgesetzten zu töten, unerwartet das Schicksal einer Teenagerin in seine Hände legt, muss Agent 47 entscheiden, wem seine Loyalität gilt. Von der Agentur, für die er einst tätig war, als Feind gebrandmarkt und von seinen ehemaligen Kollegen gejagt, muss 47 all seine Fähigkeiten und sein Handwerk einsetzen, um den Agenten seines ehemaligen Arbeitgebers zu entkommen und die Korruption in dessen Reihen zu beseitigen.

Die Missionen in Hitman: Absolution laden die Spieler und Spielerinnen dazu ein, zu erkunden und zu experimentieren, während sie ihre Ziele verfolgen, Gelegenheiten für Angriffe aus dem Schatten heraus schaffen oder, wenn die Kugeln fliegen, ein Arsenal an Waffen, Gadgets und allem anderen einsetzen, was ihnen zur Verfügung steht. Ob sie nun einen lautlosen Anschlag ausführen oder Chaos verursachen – es stehen unzählige kreative Möglichkeiten zur Verfügung, um die Ziele anzugehen, und es gibt die Möglichkeit, Highscores zu übertreffen und die zahlreichen Herausforderungen jeder Mission zu meistern. Feral Interactive berichtet dazu:

„Mit der Veröffentlichung von Hitman: Absolution bringt Feral einen weiteren klassischen Stealth-Action-Titel aus der Hitman-Reihe von IOI auf iOS und Android. Mit eleganten, vollständig anpassbaren Touchscreen-Steuerungen sowie Unterstützung für Gamepads und Tastatur und Maus bietet Hitman: Absolution mobilen Spielern das volle AAA-Erlebnis ohne Kompromisse, egal wo und wie es gespielt wird.“

Feral hat heute im Zuge der Bekanntmachung angekündigt, dass Hitman: Absolution nach der Veröffentlichung für iOS und Android Ende 2025 auch für die Nintendo Switch erscheinen wird, gefolgt von nativer Switch 2-Unterstützung im Jahr 2026. Weitere Details zur Nintendo Switch-Version sollen im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben.

Hitman: Absolution soll in diesem Herbst für iOS und Android zum Preis von 12,49 Euro erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort im App Store möglich, die offizielle Veröffentlichung ist für den 25. September 2025 geplant. Ein abschließender YouTube-Trailer bringt euch die Neuerscheinung näher.