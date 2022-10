Bono von U2: Neue Autobiografie beleuchtet frühere Apple-Deals der Band

In einer neuen Autobiografie des U2-Frontmanns Bono geht der Sänger auch auf die internen Diskussionen ein, die zu zwei hochkarätigen Kooperationen der Band mit Apple führten. Zum einen spielte die irische Rockband die Hauptrolle in einem der kultigen iPod-Werbespots, und später vermarktete Apple ein neues U2-Album, indem es kostenlos an alle iTunes-User ausgegeben wurde.

Die Hintergründe zu diesen Kooperationen finden sich in Bonos neuer Autobiografie „Surrender: 40 Songs, One Story“, die in Auszügen von der britischen Zeitung The Guardian veröffentlicht wurde. Darin berichtet der U2-Sänger auch, dass das Musikvideo zum Song „Vertigo“ entstand, nachdem sich Mitglieder der Band im Oktober 2004 mit dem damaligen Apple-CEO Steve Jobs getroffen hatten. Sie wollten den Song eigentlich als Soundtrack für einen iPod-Werbespot vorschlagen. Als man sich bezüglich des Honorars nicht einig werden konnte, schlug Bono vor, einen limitierten U2-iPod zu produzieren.

Das Ergebnis ist bekannt: Die irische Band spielte eine Hauptrolle in der kultigen Werbung, und Apple veröffentlichte zwischen 2004 und 2006 insgesamt vier U2-iPods in Sondereditionen. Dazu gehörten auch die iPods der 4. und 5. Generation sowie der iPod Photo in einer schwarzen Farbvariante mit rotem Scrollrad.

Die zweite Zusammenarbeit zwischen Apple und U2 sorgte vielerorts für hochgezogene Augenbrauen: Das seinerzeit neu erschienene U2-Album „Songs of Innocence“ wurde kostenlos an mehr als 500 Millionen iTunes-Konten verteilt. Zu diesem Zeitpunkt leitete bereits Tim Cook die Geschicke des Unternehmens und zeigte sich skeptisch ob dieser Kooperation. Er erklärte, Apple sei „kein Abonnement-Unternehmen“.

Tim Cook: Skepsis bezüglich Album-Kooperation

Tim Cook stimmte dem Album-Deal schlussendlich zu, und „Songs of Innocence“ landete automatisch in der iTunes-Mediathek der über 500 Millionen Kunden und Kundinnen. Sehr zum Verdruss von letzteren, die dem Album oftmals nichts abgewinnen konnten. Das Resultat: Bono entschuldigte sich, Apple entschuldigte sich. Kurz darauf wurde ein Tool veröffentlicht, um das U2-Album aus iTunes entfernen zu können. Nur ein Jahr später kündigte Apple den eigenen Musikstreaming-Dienst Apple Music an – und ist heute wohl mehr als alles andere ein „Abonnement-Unternehmen“.

Bono nahm die Schuld für die misslungene Marketing-Aktion auf sich, wie er in seiner Autobiografie berichtet.

„Ich übernehme die volle Verantwortung. Nicht Guy O [U2-Manager, Anm. d. Red.], nicht Edge, nicht Adam, nicht Larry, nicht Tim Cook, nicht Eddy Cue. Ich dachte, wenn wir den Leuten unsere Musik zugänglich machen könnten, würden sie sich vielleicht dafür entscheiden, sie zu hören. Nicht ganz. Wie ein Witzbold in den sozialen Medien es ausdrückte: ‚Ich bin heute Morgen aufgewacht und fand Bono in meiner Küche, er trank meinen Kaffee, trug meinen Morgenmantel und las meine Zeitung.‘ Oder, weniger freundlich: ‚Das kostenlose U2-Album ist überteuert‘. Mea culpa.“

Die gesamten Auszüge aus „Surrender: 40 Songs, One Story“ können auf der Website von The Guardian in englischer Sprache nachgelesen werden. Die Biografie von Bono soll am 1. November 2022 im Buchhandel erscheinen. Bei Amazon kann die deutsche Übersetzung „Surrender: 40 Songs, eine Geschichte“ schon zum Preis von 32 Euro vorbestellt werden. Abschließend könnt ihr euch nochmals den iPod-Werbespot samt „Vertigo“ von U2 als YouTube-Video ansehen.