PayPal: Unterstützung für Safari Passkey-Feature angekündigt

Apples neue Passkey-Funktion im Safari-Browser wurde erstmals während der WWDC-Keynote angekündigt und lässt sich ab iOS 16, iPadOS 16.1 und macOS 13 Ventura verwenden. Die Safari Passkeys sollen eine sicherere und einfachere Alternative zu herkömmlichen Passwörtern bieten. Nun hat auch der Zahlungsdienst PayPal eine Integration von Safari-Passkeys angekündigt.

Passkeys sind ein Industriestandard, der vom World Wide Web Consortium und der FIDO Alliance entwickelt wurde. Aus diesem Grund wird die PayPal-Unterstützung der Passkeys sowohl auf Apple-Geräten als auch auf Geräten anderer Hersteller, die diesen Standard unterstützen, funktionieren. PayPal gibt an, dass Passkey-Logins auf der PayPal-Website für iOS-, iPadOS- und macOS-User bereitstehen und in Zukunft auch auf anderen Plattformen Einzug halten sollen.

Um einen Passkey für PayPal zu erstellen, hat man sich auf der Website des Zahlungsdienstleisters anzumelden und dabei die Option „Passkey erstellen“ zu verwenden. Die Passkeys werden auf iOS- und macOS-Geräten für zusätzliche Sicherheit mit dem iCloud-Schlüsselbund synchronisiert, als Authentifizierung dient Face ID bzw. Touch ID.

PayPal gehört aktuell zu den ersten Websites, die Apples Safari-Passkeys verwenden. Derzeit ist das Feature laut Angaben von PayPal in den USA verfügbar, weitere Länder sollen ab Anfang 2023 folgen. Auch die Verkaufsplattform eBay und der Passwort-Manager Dashlane arbeiten an einer Integration. Weitere Informationen zu Passkeys in Safari gibt es auch auf den Hilfeseiten von Apple.