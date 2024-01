WeatherPro mit Fehler: Keine Wetterdaten ab dem 13. Januar

WeatherPro (App Store-Link) ist für mich weiterhin die beste Wetter-App. Obwohl das Layout etwas altbacken sein mag, finde ich es perfekt organisiert. Die wichtigsten Daten gibt es auf einen Blick und wer mehr Details will, kann diese mit einem weiteren Klick einsehen. Ich habe mich so sehr an WeatherPro gewöhnt, dass es mir sehr schwer fällt auf eine andere Wetter-App umzusteigen. Zeitweise habe ich WetterOnline genutzt, bin aber immer wieder bei WeatherPro gelandet.

Eine Wetter-App muss für mich nicht ständig irgendwelche neue Funktionen einführen, nur um im Gespräch zu bleiben. Seit der Übernahme durch DTN ist WeatherPro aber stehengeblieben. Die damals versprochene Neuauflage ist ausgeblieben, dennoch hat WeatherPro weitestgehend einfach funktioniert.

Keine Daten ab dem 13. Januar 2024

Ich nutze WeatherPro mehrfach täglich und habe schon vor ein paar Tagen gesehen, dass die App keine Wetterdaten ab dem 13. Januar 2024 anzeigt. Premium-Nutzer und Nutzerinnen erhalten die Vorhersage für 14 Tage im Voraus und sehen für die Tage ab dem 13. Januar keinerlei Daten mehr. Wo hier genau das Problem liegt, ist nicht bekannt, da schon einige Tage keine Daten mehr angezeigt werden, kann man ein kurzfristiges Problem eigentlich ausschließen.

Wir wollen den Entwicklern aber noch etwas Zeit geben, immerhin werden die Tage rund um Silvester gerne für Urlaub genutzt. Dennoch sollte solch ein Problem nicht allzu lange bestehen, denn Premium-Nutzer bezahlen für genau solche Vorhersagen eben Geld.

Weiterentwicklung einfach ungewiss

Wir haben WeatherPro immer gerne empfohlen und auch die Vorhersagen sind größtenteils zutreffend. Dass die Entwicklung seit der Übernahme quasi still steht, ist ärgerlich. Genau aus diesem Grund können wir für WeatherPro auch keine echte Empfehlung mehr aussprechen. Der Dienst funktioniert zwar weiterhin, neue Funktionen und große Features-Updates sind hier aber nicht zu erwarten. Eine Neuentwicklung von WeatherPro scheint bei DTN nicht auf dem Plan zu stehen. Wer sich zum jetzigen Zeitpunkt für WeatherPro entscheidet, spielt immer etwas auf Glück. Die Zukunft der App ist ungewiss, DTN äußert sich in keinster Weise. Eine Anfrage rund um die Zukunft von WeatherPro ist an DTN gestellt.