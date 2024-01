Gentler Streak: Workout-App bekommt Update mit drei Neuerungen spendiert

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an.

Die Nutzung von Gentler Streak ist grundsätzlich kostenlos, alle Funktionen lassen sich per Abo freischalten. Das Monatsabo ist für 7,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 27,49 Euro. Für die Installation der App benötigt es neben 125 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Im letzten Jahr erhielt Gentler Streak sogar die begehrte „App des Jahres“-Auszeichnung von Apple in der Kategorie Apple Watch.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 4.2 von Gentler Streak hat das Entwicklerteam von Gentler Stories einige Neuerungen für die Workout-App auf den Weg gebracht. So gibt es nun einen 30-Tage-Aktivitätspfad, drei neue Symbole zum Personalisieren des Bildschirms, sowie neue Einsichten zum Realisieren von Neujahrsvorsätzen. Das sind die Änderungen im Detail:

30-Tage-Aktivitätspfad: Deine monatliche Zusammenfassung ist nicht mehr die einzige Möglichkeit, den erweiterten Aktivitätspfad zu sehen: Die am häufigsten nachgefragte Nutzerfunktion, der fortlaufende 30-Tage-Aktivitätspfad, ist jetzt auch auf dem iPhone verfügbar – damit hast du mehr Kontrolle über deine Fitnessreise. Deine protokollierten Workouts der letzten 30 Tage und deren Effekte auf deine Fitness hast du jetzt immer im Blick.

Drei neue Symbole: „Hässlicher Weihnachtspullover", „Herzblock" und „Kaffeepause" halten Einzug. Wenn du deinen Bildschirm gerne personalisierst, könnte eines dieser witzigen Symbole genau das Richtige für dich sein-

Neue Einsichten – Verwandle Neujahrsvorsätze in dauerhafte Gewohnheiten: Wenn wir das neue Jahr einläuten, liegt oft der Wunsch nach Veränderung und Selbstverbesserung in der Luft, und wir sind voll motiviert. Deshalb haben wir ein paar praktische Tipps zusammengestellt, damit aus Vorsätzen echte und nachhaltige Gewohnheiten werden.

Gentler Streak bekommt auch im deutschen App Store aktuell sehr gute Bewertungen: Im Durchschnitt werden für die Fitness- und Gesundheits-App 4,6 Sterne vergeben. Erst mit den letzten Updates in diesem Winter wurden zudem 23 neue Workout-Arten und auch eine deutsche Lokalisierung für Gentler Streak hinzugefügt.