Mieten statt kaufen: Jackery Solargeneratoren jetzt bei Miete24

Neues Jahr, neue Partnerschaft, neue Flexibilität: Ab sofort hat Miete24, eines der größten Vermietungsportale Deutschlands, Powerstations und mobile Solarpanels von Jackery im Portfolio. Ob Camper oder Handwerkende, dank des neuen Mietangebots haben Interessenten die Möglichkeit, die für sie passende Powerstation als mobile Stromlösung mit oder ohne SolarSaga Panel zu nutzen, ohne sie gleich kaufen zu müssen.

Die Jackery-Produkte lassen sich mit wenigen Klicks online bestellen: Im Anschluss steht das gewünschte Gerät zeitnah für wahlweise 12, 24 oder 36 Monate zu einer monatlichen Mietrate zur Verfügung. Anschließend kann das Gerät zurückgegeben, gekauft oder die Miete verlängert werden. Beim Kauf fällt dabei lediglich die Differenz zwischen bereits gezahlter Miete und UVP an. Entsprechend können die Jackery Powerstations und Solargeneratoren – als Set mit einem mobilen SolarSaga Solarpanel – zur emissionsfreien Stromversorgung ohne Einsatz von Eigenkapital risikofrei genutzt werden.

Im Angebot sind aktuelle Modelle mit verschiedenen Kapazitäten und Nennleistungen, so dass für jedes Anwendungsszenario das passende Kraftpaket zur Verfügung steht. Neben der Pro-Serie des weltweit führenden Anbieters mobiler Stromlösungen sind auch die Plus-Modelle mit langlebigem LiFePO4-Akku und App-Steuerung vorhanden. Dabei überzeugt der kleine Explorer 300 Plus mit praktischer Rucksack-Größe als Stromquelle für kleine Geräte beim Zelten, Picknick oder Outdoor-Fotoshooting. Währenddessen ist der kaskadierbare Explorer 1000 Plus mit einer Kapazität von 1.264 Wh, 2.000 Watt Dauerleistung und sieben Anschlussmöglichkeiten für elektrische Abnehmer der perfekte Begleiter beim Van-Camping. Wer besonders viel Energie und Wattleistung wünscht, greift zum Explorer 2000 Plus mit 2 kWh und 3.000 W.

Jackery Battery Packs können flexibel hinzugebucht werden

Besonders praktisch an der Mietoption ist die Flexibilität, gerade bei den erweiterbaren Powerstations von Jackery: Stellen Nutzerinnen oder Nutzer fest, dass die Kapazität für das Einsatzszenario nicht ausreicht, können sowohl zum Explorer 1.000 Plus als auch 2.000 Plus die passenden Battery Packs mit jeweils 1264,64 Wh bzw. 2042,8 Wh hinzugemietet werden. So besteht beispielsweise auf der Baustelle die Möglichkeit, das Battery Pack draußen in der Sonne per SolarSaga Panel emissionsfrei zu laden, während die Powerstation drinnen elektrische Werkzeuge und Maschinen versorgt.

Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu grüner Energie per mobilen Solargeneratoren und zu Powerstations zu ermöglichen, wollen Jackery und Miete24.com auf faire Preiskalkulationen setzen. So gleichen die Beträge je nach Modell und Laufzeit bei anschließendem Kauf nahezu einer zinsfreien Ratenzahlung: Beispielsweise steht der Explorer 1.000 Plus für 24 Monate für 50 Euro/Monat zur Verfügung, was einer Gesamtzahlung von 1.200 Euro entspricht. Bei einer UVP von 1.299 Euro werden somit bei Kauf im Anschluss lediglich 99 Euro fällig. Alle Angebote stehen auf der Website von Miete24 zur Verfügung. Wer die Jackery-Produkte lieber direkt kaufen möchte, findet hier den offiziellen Jackery-Store bei Amazon.