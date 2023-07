WetterOnline zeigt ab sofort auch Ebbe und Flut in Küstenregionen an

In den Sommerferien machen sich viele Familien auf den Weg Richtung Nord- oder Ostsee. An der Küste findet ihr aber nicht immer Wasser, denn Ebbe und Flut bestimmen Hoch- oder Niedrigwasser. Und damit ihr die genauen Zeiten immer im Blick habt, wurden diese Daten bei WetterOnline (App Store-Link) ergänzt.

Habt ihr einen Ort an der Küste hinterlegt, gibt es im Bereich Küste nicht nur Informationen zur Wassertemperatur, Wellenhöhe, Böengeschwindigkeit und UV-Index, sondern auch die genauen Zeiten für Hoch- und Niedrigwasser. In den Einstellungen → Wetterseite individualisieren könnt ihr die Kachel Wasser an beliebiger Stelle anzeigen lassen.

WetterOnline kann kostenlos auf iPhone und iPad installiert und genutzt werden. Die eingeblendete Werbung kann per In-App-Kauf für 1,49 Euro pro Monat oder 9,99 Euro pro Jahr (umgerechnet 83 Cent pro Monat) entfernt werden.