Meross Hygrometer mit HomeKit und Solarzellen ausprobiert

Der HomeKit-Spezialist Meross hat uns das neue Hygrometer und Thermometer mit WLAN, HomeKit und Mini-Solarmodul (Amazon-Link) zum Testen geschickt. Ich habe den kleinen Sensor eingerichtet und ausprobiert und ich kann schon jetzt sagen: Ziemlich unspektakulär, allerdings macht der Sensor genau das, was er verspricht. Er misst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.

Ein bisschen stehe ich mit HomeKit ja auf Kriegsfuß. Es ist zur Seltenheit geworden, dass Geräte beim ersten Hinzufügen sofort funktionieren. Auch beim Meross Sensor war es nicht anders. Die zwingend benötigte Bridge wurde sofort hinzugefügt, allerdings hat sich der Sensor nicht mit der Bridge verbunden. Hier soll eigentlich ein Klick auf einen kleinen Knopf genügen, doch passiert ist nichts. Dann also doch die Meross-App (App Store-Link) geöffnet und den Sensor per Bridge verbunden. Danach ist in HomeKit auch alles vorhanden.

Eigentlich könnte man auf die Hersteller-App verzichten, aber in der Praxis klappt das nicht immer. Zur Nutzung wird ein kostenloser Account mit E-Mail und Passwort vorausgesetzt. Die Meross-App bietet zudem ein paar Extras, die HomeKit nicht anbietet. Wer also mehrere Meross-Produkte nutzt, ist gut beraten, die App zu installieren.

Nach der Einrichtung werden in HomeKit einmal die Temperatur und einmal die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Die Werte könnt ihr ablesen oder per Siri abfragen. Spannend wird es wohl erst dann, wenn man die Daten in Automationen nutzt. Fällt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, kann man automatisch die Heizung aufdrehen. Wenn die Luftfeuchtigkeit schlecht ist, könnte man einen Luftbefeuchter starten lassen. Natürlich müssen alle Geräte HomeKit unterstützen.

In der Meross-App gibt es zusätzlich einen Verlauf der gemessenen Werte, ebenso könnt ihr eine Push-Nachricht erhalten, wenn voreingestellt Grenzwerte überschritten werden. Die Daten der letzten zwei Jahre werden in der Cloud gespeichert und können abgerufen werden.

Solarmodul ist hier das Highlight

Wie schon erwähnt, alles ziemlich einfach und normal. Die Besonderheit beim neuen Meross Sensor ist das kleine Solarmodul. Ausgestattet ist der Sensor mit einer Knopfzelle, zudem kommt aber auch ein Mini-Solarpanel auf der Front zum Einsatz. Durch diese Kombination soll die Laufzeit bei circa 6 Jahren liegen. Ist das Umgebungslicht heller als 150 Lux, wird der Sensor über das Panel versorgt, ist das Umgebungslicht dunkler, zum Beispiel nachts, versorgt die Knopfzelle den Sensor mit Strom.

Der Sensor selbst ist 5,6 Zentimeter breit und 1,8 Zentimeter dick. Mit den mitgelieferten Klebepads könnt ihr ihn an eine passende Stelle kleben, natürlich könnt ihr den Sensor auch einfach auf ein Sideboard legen. Damit das kleine Solarmodul arbeiten kann, ist Licht notwendig, daher solltet ihr sicherstellen, dass ihr den Sensor nicht zu sehr versteckt. Ein wenig Licht für den Betrieb ist notwendig.

Hub wird vorausgesetzt

Der Meross Hub ist für den neuen Meross Sensor Pflicht. Habt ihr schon einen im Einsatz, könnt ihr nur den Sensor kaufen, ansonsten gibt es auch das Bundle mit Hub. Der Hub ist 5,7 x 4,2 x 2,2 Zentimeter groß, ein Netzteil ist ebenfalls mit dabei. Über den Hub können maximal 16 Geräte verbunden werden.

Fazit und Preis

Meross neuer Sensor fungiert als Hygrometer und Thermometer und kann demnach die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur messen. Das funktioniert gut, Support für HomeKit, Alexa und Google ist an Bord. Das Bundle mit Sensor und Hub kostet sonst 33,22 Euro und kann aktuell für 26,63 Euro (Amazon-Link) gekauft werden. Der Sensor alleine ist für 19,71 Euro (Amazon-Link) statt 23,99 Euro zu bekommen.

