Früher fand der Prime Day an einem Tag statt und war in weniger als 24 Stunden schon wieder vorbei. In diesem Jahr sind es erstmals vier Tage. Ob das nun gut oder schlecht ist, das wissen wir nicht so genau. Es verschafft uns aber ein bisschen Zeit, um nach den Deals zu schauen, die bei euch besonders gut angekommen sind. In diesem Artikel wollen wir euch die zehn besten Prime Day Deals aus der Apple-Welt und der appgefahren-Community vorstellen. Es gibt smarte Technik und coole Gadgets zu günstigen Preisen.

Prächtige Kopfhörer: Apple AirPods Pro 2 für 189,05 Euro

Kurz nach dem Start des Prime Days hat Amazon hier sogar noch einmal nachgebessert und den Preis der AirPods Pro von 199 Euro weiter gesenkt. Jetzt könnt ihr für 189,05 Euro zuschlagen und bekommt die mit Abstand smartesten Kopfhörer in der Apple-Welt. Keine anderen In-Ears verbinden sich so einfach und können intelligent zwischen verschiedenen Geräten wechseln. Darüber hinaus können sich auch Klang und Geräuschunterdrücken sehen beziehungsweise hören lassen.

Angebot Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für die Hörgesundheit: mit einem wissenschaftlich...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr Hinter¬grund¬geräusche aus. Mit dem Transparenz¬modus...

AirTag-Technik fürs Portemonnaie: Novoo-Tracker für 12 Euro

Bislang bietet Apple seinen AirTag nur im bekannten Formfaktor an, daran wird sich wohl auch bei der irgendwann erscheinenden zweiten Generation nichts ändern. Wenn ihr euer Portemonnaie mit AirTag-Technik ausstatten wollt, dann bleibt weiterhin nur der gut gefüllte Markt der Drittanbieter. Novoo bietet seine Tracker im Kreditkartenformat derzeit für unter 12 Euro an, wenn ihr die Gutscheine auf der Produktseite aktiviert.

NOVOO Dünne Geldbörsen Tracker Karte Air Smart Tag Card funktioniert mit Apple Find... 【Einfaches Pairing mit dem iPhone】Um deinen Tracker air tag karte mit deinem iPhone zu koppeln, öffne einfach die „Wo ist?“-App, aktiviere...

【Gegenstände schnell finden mit Apple Find My】 Sie finden Ihr Portemonnaie nicht? Spielen Sie einfach einen Ton in der „Find My“-App ab. Sie...

Guthaben fürs Apple-Konto: Apple Gift Card mit 10 Euro Bonus

Guthaben für das Apple-Konto kann man immer gebrauchen, sei es für die Bezahlung von Apps, Filmen und Musik oder für digitale Services, wie etwa iCloud+ oder Apple One. Bei Amazon erhaltet ihr derzeit beim Kauf einer Apple Gift Card im Wert von 100 Euro immerhin 10 Euro Aktionsguthaben. Das ist die übliche „Zugabe“, die es seit einiger Zeit auch immer wieder bei anderen Händlern gibt. (zum Angebot)

Alle Apple-Geräte laden: Anker MagGo Powerbank für 45,99 Euro

Für den regulären Preis von 79,99 Euro würden wir diese 35 Watt Powerbank wohl nicht empfehlen, zum Aktionspreis von 45,59 Euro steht es da schon anders aus. Der 10.000 mAh Akku von Anker verfügt nicht nur über ein integriertes USB-C-Kabel, mit dem iPhone, iPad und notfalls auch Mac geladen werden können, sondern auch über einen Ladepuck für die Apple Watch. Der kann praktischerweise sogar ausgeklappt werden. Auf einem kleinen Display werden alle wichtigen Daten angezeigt.

Angebot Anker MagGo Powerbank für Apple Watch, offiziell Zertifiziert, 10.000mAh kompaktes... Ideal für Apple-Geräte: Lade deine Geräte mit dieser 10.000mAh starken Powerbank. Enthalten ist zudem ein anpassbares Ladegerät für die Apple...

Offiziell zertifiziert für die Apple Watch: Maximiere deine Ladeeffizienz mit dieser Apple-zertifizierten Powerbank, die deine Apple Watch der Serie...

Office und Cloud-Speicher: Microsoft 365 Family für 51,99 Euro

Als Jahresabo mit automatischer Verlängerung, die ihr aber direkt mit wenigen Mausklicks wieder deaktivieren könnt, bietet Amazon Microsoft 365 Family für bis zu sechs Personen für nur 51,99 Euro an. Mit enthalten ist neben dem Zugriff auf alle Office-Apps von Microsoft auch 1 TB Cloud-Speicher pro Person. Alleine dafür würde man bei Dropbox (Teams-Standard mit 5 TB) schon 12 Euro pro Monat bezahlen.

Angebot Microsoft 365 Family | 1 Jahr | bis zu 6 Personen | Office Apps mit KI | bis zu 6 TB... Kontinuierliche Produktivität und Sicherheit durch jährliches Abonnement mit automatischer automatischer Verlängerung - Du kannst die automatische...

Microsoft 365 Family ist ein Abonnement für eine bis sechs Personen, das bis zu 6 TB Cloudspeicher (1 TB pro Person), leistungsstarke...

Der Apple-Tracker: AirTags im 4er-Pack für 84,55 Euro

Als einziges Produkt können die AirTags mit einem UWB-Chip punkten und ermöglichen so eine zentimetergenaue Ortung mit der „Wo ist?“-App, anstatt sich in der näheren Umgebung nur auf as Gehör und den Piepton verlassen zu müssen. Im 4er-Pack bekommt ihr die praktischen AirTags derzeit für 84,55 Euro. Das ist nicht der beste Preis aller Zeiten, aber definitiv ein guter Kurs. Wie ihr die AirTags anschließend einsetzt, etwa in der Handtasche, im Auto, am Fahrrad oder im Koffer, das könnt ihr selbst entscheiden.

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der „Wo ist?“ App

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Der beste Wischroboter: Mova V50 Ultra Complete

Der derzeit leistungsstärkste Saug- und Wischroboter stammt nicht etwa von bekannten Marken wie Dyson, Philips oder Roborock, sondern von Mova – einem Unternehmen, das vom Gründer von Dreame ins Leben gerufen wurde. Das Modell Mova V50 Ultra Complete überzeugt in allen Bereichen und gilt aktuell als führend in seiner Kategorie. Während der Preis vor wenigen Tagen noch bei 1.199 Euro lag, ist das Gerät jetzt bereits für 949 Euro erhältlich. Freddy hat sich genau dieses Modell bereits genauer für euch angesehen und hat sich in seinem Testbericht begeistert gezeigt.

Angebot Mova V50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion, Einer Saugkraft von 24.000 Pa,... FlexiRise-Navigation:Sobald der Versalift LDS Sensor schmale Zwischenräume wie unter dem Sofa erkennt, wird der Sensor eingefahren, um eine...

Synchrone Hindernisumfahrung: Das StepMaster-System zeichnet sich durch ein Design mit ausfahrbaren Rädern aus, die das Gerät anheben, um...

Für den Garten: Navimow i105E Mähroboter für 699 Euro

Nach einigen Bundle-Angeboten bekommt ihr den Navimow i105E jetzt zum absoluten Spitzenpreis. Der Mähroboter wird inklusive Ladestation und der notwendigen GPS-Antenne derzeit für nur 699 Euro verkauft. Das große Highlight: Für die Kartierung ist kein Draht notwendig, der mühsam durch den Garten gelegt werden muss. Stattdessen erstellt ihr per „Joystick“ eine Karte. Danach überzeugt der Navimow i105E mit einer intelligenten Navigation und zahlreichen Software-Features.

Angebot Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m²,... RTK+Vision, funktionieren perfekt auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr Gartenlayout kein Problem mehr. Die RTK-Technologie mit...

Mähroboter ohne Begrenzungskabel & Automatische Kartierung mit KI: Die Einrichtung des Navimow-Rasenmäher Roboters erfolgt schnell und kabellos mit...

Fast tägliches Küchengadget: Cosori Dual Basket Airfryer für 142,49 Euro

Eigentlich greife ich bevorzugt zu Heißluftfritteusen von Philips – allerdings sind diese zum Prime Day kaum reduziert. Ganz anders verhält es sich mit dem Dual Basket-Modell von Cosori, das derzeit für 142,49 Euro erhältlich ist. Es wurde Anfang des Jahres von Stiftung Warentest zum Testsieger gekürt und überzeugt unter anderem durch zwei Sichtfenster, mit denen sich der Garvorgang in beiden Kammern gut überwachen lässt. Für mich ist ein Airfryer dieser Art mittlerweile unverzichtbar – wir nutzen ihn für nahezu alles, was sonst im Backofen landen würde, solange es irgendwie in den Airfryer passt. Ein einzelnes Baguette zerteilen wir beispielsweise in der Mitte, dafür lohnt es sich ja kaum den großen Ofen anzumachen.

Kleines Schreibtisch-Monster: Mac mini für 555 Euro

Ich habe euch ja schon acht Gründe geliefert, warum ich den Mac mini liebe und nicht mehr von meinem Schreibtisch wegdenken kann. Einen neunten liefere ich euch jetzt noch hinterher: Anders als beim iMac könnt ihr euch beim Mac mini für einen Bildschirm eurer Wahl entscheiden. Hier im Büro arbeite ich mit dem Mac mini an einem extrabreiten 34 Zoll LG-Monitor mit 5K-Auflösung, was gerade bei vielen geöffneten Fenstern einfach ein Traum ist. Bei Amazon bekommt ihr die Basis-Version mit dem neuen M4-Chip für 555 Euro.

Angebot Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB... GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer: 12,7 x 12,7 cm, vollgepackt mit Power für dich....

SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt unter einen Monitor und findet nahezu überall...

Habt ihr noch andere coole Technik-Deals am Prime Day entdeckt und vielleicht sogar schon zugeschlagen? Schreibt uns eure Highlights gerne in den Kommentaren.