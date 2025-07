Apple tüftelt an einem neuen Apple Pencil mit durchsichtiger Spitze

Apple arbeitet offenbar an einer radikal neuen Version seines Apple Pencil. Ein kürzlich erteiltes Patent lässt vermuten, dass die nächste Stylus-Generation nicht mehr auf einen Touchscreen angewiesen sein könnte – sondern auf fast jeder beliebigen Oberfläche funktioniert, sogar auf dem iPhone, MacBook oder der Apple Watch.

Das Patent, das vom US-Patent- und Markenamt veröffentlicht wurde (via Patently Apple), trägt den unscheinbaren Titel „Eingabegerät mit optischen Sensoren“, beschreibt aber eine ziemlich spannende Idee: Ein Pencil mit optischen Trackingsystemen, der Bewegungen, Neigungen, Rotationen und sogar Positionen im Raum erkennen kann.

Statt wie bisher auf kapazitive Displays angewiesen zu sein, soll der Apple Pencil der Zukunft eigene Sensoren nutzen, die in den Stift integriert sind. So könnte er Bewegungen erfassen und direkt in digitale Eingaben umwandeln – unabhängig vom verwendeten Gerät oder Untergrund.

Durchsichtige Spitze aus Glas?

Ein besonders spannendes Detail im Patent: Die Spitze des neuen Pencils könnte teilweise oder komplett durchsichtig sein und somit zum Beispiel aus Glas bestehen. Das würde es ermöglichen, Licht durch die Spitze auf eine Oberfläche zu lenken und wieder zurück in das interne Sensorsystem. So könnte der Pencil präzise erfassen, was, wo und wie geschrieben oder gezeichnet wird.

Sollte Apple diese Technologie tatsächlich zur Marktreife bringen, könnte man in Zukunft überall mit dem Pencil schreiben oder zeichnen: Auf dem Tisch, einem Notizbuch oder dem Gehäuse des MacBooks. Denkbar wären auch neue kreative Anwendungen in AR- und VR-Umgebungen.

Noch ist das Ganze natürlich „nur“ ein Patent. Aber wie wir wissen: Viele große Apple-Neuerungen haben genau so angefangen.

