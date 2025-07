SumUp-Terminal: Neues All-in-One-Gerät bietet Händlern noch mehr Flexibilität

SumUp hat ein neues All-in-One-Gerät vorgestellt, das Händlern in nur einem Terminal mehrere Systeme beschert: Im SumUp Terminal sind ein Kartenleser, Bestellsystem, Kassensystem und ein Quittungsdrucker enthalten. So können Händler Bestellungen aufnehmen und die Zahlungen entweder am Tisch oder auch im Geschäft abwickeln. Kartenzahlung wird somit noch bequemer für die Kunden – und auch für die Geschäftstreibenden.

Ich zahle ja liebend gerne alles mit Karte und bin froh, dass das mittlerweile fast überall möglich ist. Lösungen, wie die von SumUp, haben hier vieles einfacher gemacht. Das neue Terminal bietet nun eine noch kompaktere Lösung, da es in einem Gerät alle wichtigen Systeme liefert.

Das Terminal kommt neben Bestell- und Kassensystem auch mit einer Kamera, die es ermöglicht, Menüs und Produktlisten zu digitalisieren. Dank integrierter KI kann das Gerät handgeschriebene Inhalte erkennen und diese dann in einen digitalen, editierbaren Katalog umwandeln. So lassen sich bestehende Produkte schnell bearbeiten oder aktualisieren und auch neue Artikel können auf diese Weise hinzugefügt werden.

Rollenbasierte Rechte und Mitarbeiterprofile lassen sich ebenfalls erstellen.

WLAN- und 4G-Konnektivität inklusive

Das akkubetriebene SumUp Terminal verfügt über einen HD-Touchscreen und eine WLAN- und eine kostenfreie 4G-Konnektivität. Buchhaltungslösungen wie DATEV sind ebenfalls integriert.

Im Zuge späterer Updates soll der Funktionsumfang des Geräts noch erweitert werden. Geplant sind etwa die Möglichkeit, mit dem Gerät Barcodes scannen zu können oder das Tisch-Management vorzunehmen.

Das SumUp-Terminal ist für einmalig 169 Euro bei SumUp erhältlich. Für Transaktionen werden generell 1,39 Prozent Gebühren fällig. Optional gibt es „Zahlungen Plus“, bei dem man 19 Euro pro Monat bezahlt, aber auch nur 0,79 Prozent Gebühren pro Transaktion zahlt.