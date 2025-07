Baseus startet ultimativen Reise-Adapter mit integriertem USB-C-Kabel

Diese Art von Reise-Adapter kennen wir bereits, gleich mehrere Hersteller haben die kleinen Klötze im Angebot, die man weltweit in jede beliebige Steckdose stecken und auf der Vorderseite ein AC-Gerät mit einem beliebigen Stecker einstecken kann. Zusätzlich gibt es bei den meisten Modellen noch USB-Anschlüsse. Baseus hat diesen bekannten Adapter (Amazon-Link) jetzt noch einmal aufgemotzt.

Der für Europa, Großbritannien, die USA, Japan, China und Australien geeignete Adapter kommt in der Ausführung von Baseus mit einem integrierten USB-C-Kabel, das einfach ausgezogen werden kann. Es besteht verfügt über einen Nylon-Mantel aus geflochtenem Material und ist bis zu 68 Zentimeter lang. Angeschlossene Geräte können mit bis zu 70 Watt aufgeladen werden.

Darüber hinaus gibt es einen weiteren USB-C-Port und zwei USB-A-Anschlüsse, so dass auch weitere Geräte aufgeladen werden können. Die USB-Leistung teilt sich auf gemeinsame 70 Watt auf, wenn mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden sollen. Wer mehr Saft benötigt, hat jederzeit die Möglichkeit, ein weiteres Netzteil in den Adapter zu stecken. Am AC-Anschluss stehen je nach Land bis zu 2.500 Watt Leistung zur Verfügung.

Baseus Enercore Reise-Adapter zum Start 30 Prozent günstiger

Insbesondere dank des integrierten Kabels bietet der Baseus Enercore Reise-Adapter einen echten Mehrwert gegenüber der Konkurrenz. Falls ihr euch den Adapter, der gleichzeitig ein Ladegerät ist, für die möglicherweise schon begonnenen Sommerferien bestellen wollt, könnt ihr das ab sofort auf Amazon tun – und das sogar mit einem ordentlichen Rabatt.

Offiziell kostet das Zubehör 59,99 Euro. Direkt zum Start kann auf der Produktseite bei Amazon allerdings ein Coupon für 30 Prozent Rabatt aktiviert werden, so dass ihr bei nur noch 41,99 Euro landet. Das ist ein fairer Preis für ein so vielseitiges Produkt, dass natürlich auch Zuhause ganz ohne Urlaub benutzt werden kann.