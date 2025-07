Apple bekommt einen neuen Chief Operating Officer

Bei Apple wird noch in diesem Monat eine wichtige Position neu besetzt, wie das Unternehmen jetzt in einer Mitteilung bekannt geben hat. Der bisherige Chief Operating Officer Jeff Williams gibt seinen Posten auf und wird sich später im Jahr ganz von Apple verabschieden. Ein Nachfolger ist bereits gefunden, zudem werden Prozesse angepasst.

Als Chief Operating Officer war Jeff Williams seit 2015 für das operative Geschäft verantwortlich und hat sich um den täglichen Geschäftsbetrieb sowie reibungslose Arbeitsabläufe gekümmert. Er ist 1998 zu Apple gekommen, zuvor war er wie Tim Cook bei IBM angestellt.

„Jeff und ich arbeiten schon seit ich mich erinnern kann zusammen, und Apple wäre ohne ihn nicht das, was es heute ist. Er hat dazu beigetragen, eine der weltweit angesehensten globalen Lieferketten aufzubauen, die Apple Watch auf den Markt gebracht und ihre Entwicklung begleitet, die Gesundheitsstrategie von Apple entwickelt und unser erstklassiges Designerteam mit großer Weisheit, Herzblut und Engagement geleitet“, sagt Apples Geschäftsführer Tim Cook.

In den letzten Jahren hat Williams das Designteam geleitet, für das es nun auch Änderungen geben wird. Wenn Williams Apple später im Jahr verlässt, wir das Designteam direkt mit Tim Cook kommunizieren. „Ich habe eine tiefe Liebe zu Apple. Die Zusammenarbeit mit all den großartigen Menschen in diesem Unternehmen war ein einmaliges Privileg, und ich kann Tim nicht genug für diese Chance, seine inspirierende Führung und unsere langjährige Freundschaft danken“, sagt Jeff Williams, der sich zur Ruhe setzen möchte, um mehr Zeit mit seinen Freunden, seiner Familie und den bisher fünf Enkelkindern verbringen möchte.

Das ist der Nachfolger von Jeff Williams: Sabih Khan

Ein Nachfolger für die Stelle des COO ist bereits gefunden. Sabih Khan, bisher der Stellvertreter von Williams, wird seinen Posten übernehmen. „Sabih ist ein brillanter Stratege, der maßgeblich am Aufbau der Lieferkette von Apple beteiligt war“, sagte Tim Cook. „Während er die Lieferkette von Apple leitete, hat er Pionierarbeit bei neuen Technologien in der fortschrittlichen Fertigung geleistet, die Expansion der Fertigungskapazitäten von Apple in den Vereinigten Staaten überwacht und dazu beigetragen, dass Apple flexibel auf globale Herausforderungen reagieren kann.“ Khan ist seit 30 Jahren bei Apple und trat 2019 als Senior Vice President of Operations in die Geschäftsleitung ein.