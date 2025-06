Mai 2025: Die besten neuen Apps und Spiele

Wer einen großen Freundeskreis pflegt, vergisst schnell einmal wichtige Aspekte, die die jeweiligen Personen betreffen. Wann hatte Leon Geburtstag, was habe ich beim letzten Besuch von Meike mit ihr besprochen, und welches Weihnachtsgeschenk hatte ich mir für Tom überlegt? Um all diese Informationen und mehr unter einem Dach zu versammeln, hat der deutsche Entwickler Jan Früchtl, uns vor allem bekannt durch seine tolle App CouchTimes, eine neue Anwendung entwickelt: Friendzone.

Der deutsche App-Entwickler Tim Kretz hat schon einige witzige Spiele in den App Store gebracht, unter anderem Human Flag oder Lost Sock. Ab sofort könnt ihr seine neueste Kreation herunterladen, Sleepy Stork steht als kostenloser Download für iPhone und iPad zum Download bereit. Das Spiel kann mit seinen mehr als 100 Leveln kostenlos gespielt werden und finanziert sich über Werbeeinblendungen. Die Werbung kann mit einem einmaligen In-App-Kauf für 3,99 Euro dauerhaft deaktiviert werden. Das Spiel beschäftigt sich mit der Frage, was mit einem Storch passiert, der auf seiner langen Reise in den Süden einfällt und vom Himmel fällt.

Das „Spiel der Könige“, wie Schach auch immer wieder gerne genannt wird, ist ein komplexes Brettspiel, das viel Übung und logisches Denken erfordert. Wer sich für Schach interessiert und die Eröffnungen verbessern möchte, kann sich ab sofort die App Lotus Chess ansehen, die im App Store für iPhones und iPads erhältlich ist. Entwickelt wurde Lotus Chess von den Brüdern Maxim und Raphael Nitsche, die euch möglicherweise noch von der Math 42-App bekannt vorkommen. Mit der neuen App des Nitsche Brothers-Entwicklerstudios sollen Schachspieler und -spielerinnen ihre Eröffnungen gezielt verbessern können.

Wer selbst einmal zum Halligan-Tool, zum mobilen Rauchvorhang oder zum Belüftungsgerät greifen möchte, findet jetzt mit „Notruf 112 – Der Angriffstrupp“ eine neue Feuerwehr-Simulation, die sich ab sofort per Einmalkauf in Höhe von 5,99 Euro auf iPhones und iPads herunterladen lässt. In Notruf 112 – Der Angriffstrupp übernehmen Spieler und Spielerinnen die Rolle des Angriffstrupps und sind damit zuständig für vielseitige und gefährliche Einsätze: Wohnungs- und PKW-Brände, Personenrettung aus einem Aufzug, sowie Brände an verschiedenen Orten wie einem Gewerbebetrieb, Bürogebäude oder einer Tiefgarage warten auf die Einsatzkräfte.

Das Unternehmen Lexar trat hier bei uns im Blog in der letzten Zeit vor allem durch die digitalen Bilderrahmen der Tochterfirma Pexar in Erscheinung. Nun hat der Hersteller jedoch eine neue iPhone-App in den deutschen App Store gebracht, die eine plattformübergreifende Lösung zur lokalen Datensicherung sein möchte. Zu den Hauptmerkmalen der Lexar-App gehört ein schnelles Auslagern und Übertragen von Dateien auf externe Speichermedien, inklusive einer mit integrierten Datenüberprüfung zur Gewährleistung von Genauigkeit und Sicherheit. Dabei muss man kein Lexar-Produkt verwenden, um die App nutzen zu können, sondern kann auch Speichermedien von Drittherstellern wie SanDisk oder Samsung verwenden.

Vor ein paar Tagen hat uns eine E-Mail von Adrian erreicht. Eine App des Entwicklers kennt ihr bereits, die Einkaufsliste Pon verfügt schließlich über einige praktische Funktionen, wenn es um den Einkauf im Supermarkt geht. Jetzt hat sich Adrian um eine Kundenkarten-App gekümmert. WalletCard ist kostenlos erhältlich und soll das auch bleiben, zudem wird auf Werbung, Tracking oder eine notwendige Registrierung verzichtet. WalletCard orientiert sich optisch an Apple Wallet, alle enthaltenen Karten werden gestapelt angezeigt und können einfach angetippt werden, um den hinterlegten Barcode oder andere Informationen anzuzeigen.