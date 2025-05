Lexar: Neue Gratis-App zur Speicherung von Datei- und Foto-Backups

Das Unternehmen Lexar trat hier bei uns im Blog in der letzten Zeit vor allem durch die digitalen Bilderrahmen der Tochterfirma Pexar in Erscheinung. Nun hat der Hersteller jedoch eine neue iPhone-App in den deutschen App Store gebracht, die eine plattformübergreifende Lösung zur lokalen Datensicherung sein möchte.

Die Lexar-App (App Store-Link) lässt sich ab sofort kostenlos auf das iPhone herunterladen und benötigt zur Installation rund 27 MB an freiem Speicherplatz auf dem Apple-Smartphone. Zur Einrichtung wird zudem mindestens iOS 17.0 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits zum Start vorhanden.

„Lexar App ist deine professionelle Dateisicherungslösung, die für eine schnelle, sichere und mühelose Übertragung von Dateien auf Lexar Speichergeräte entwickelt wurde. Egal, ob du Fotos, Videos oder andere persönliche Dateien verwaltest, die Lexar App hilft dir, deine Daten einfach zu organisieren und zu sichern.“

So berichtet das Entwicklerteam der Lexar-App im deutschen App Store. Zu den Hauptmerkmalen der App gehört ein schnelles Auslagern und Übertragen von Dateien auf externe Speichermedien, inklusive einer mit integrierten Datenüberprüfung zur Gewährleistung von Genauigkeit und Sicherheit. Dabei muss man kein Lexar-Produkt verwenden, um die App nutzen zu können, sondern kann auch Speichermedien von Drittherstellern wie SanDisk oder Samsung verwenden.

Offline-Transfer ohne Einbindung einer Cloud

Der Transfer der Daten erfolgt offline und ohne externe Server-Einbindung und soll laut Hersteller auch bei großen Videodateien stabil bleiben. Verzichtet wird darüber hinaus auch auf erweiterte Funktionen wie eine Bildbearbeitung oder eine generelle Anbindung an eine Cloud. Die Lexar-App unterstützt dafür aber klassische Backups, als auch eine sogenannte „schnelle Auslagerung“, bei der sich Daten von SD-Karten direkt auf eine externe SSD übertragen lassen.

Lexar gibt an, dass man festgestellt habe, dass es kaum Anwendungen gebe, die lokale Backups unabhängig von verschiedenen Herstellern unterstützen. Oft muss man für solche Vorgänge die hauseigenen Apps der jeweiligen Speichermedien-Hersteller herunterladen und nutzen – was mit der Lexar-App nun passé ist, solange das eigene iPhone den Zugriff auf das externe Speicherprodukt unterstützt. Die Lexar-App soll auch weiterhin komplett kostenlos zur Verfügung gestellt werden.