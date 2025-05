InCard Seinxon Trackable Wallet+ startet auf Kickstarter

Der asiatische Hersteller Seinxon begleitet uns ja schon eine ganze Weile, immerhin hat er vor einiger Zeit eine der ersten AirTag-Karten auf den Markt gebracht. Nun folgt der nächste Schritt: Es gibt gleich ein ganzes Portemonnaie für euch. Ab sofort ist das InCard Seinxon Trackable Wallet+ auf Kickstarter erhältlich – wir konnten bereits einen ersten Blick riskieren.

Sechs Funktionen will der Hersteller in diesem smarten Wallet vereinen, wobei das Tracking im Apple-Kosmos mit „Wo ist?“ und der Android-Konkurrent „Google Find My“ als jeweils eine Funktion gezählt werden. Eigentlich sprechen wir also von 5-in-1. Aber was sind die vier weiteren smarten Funktionen neben dem AirTag-Tracking?

InCard Seinxon Trackable Wallet+ wird zum iPhone-Ständer

Zum InCard Seinxon Trackable Wallet+ zählt beispielsweise ein Kartenhalter, in dem auch die AirTag-Technik steckt. Diesen Kartenhalter könnt ihr (gefühlt etwas zu leicht) magnetisch vom Rest des Portemonnaies trennen und einfach an euer iPhone anheften, wenn ihr zum Beispiel wisst, dass ihr an diesem Tag kein Bargeld benötigt. Praktisch: Nach sechs Monaten Laufzeit kann der Tracker einfach drahtlos aufgeladen werden.

Dieser Kartenhalter kann aber noch mehr, als nur zwei bis drei Karten für euch aufzubewahren. Neben der Tracker-Technik ist auch ein NFC-Chip verbaut, der als digitale Visitenkarte genutzt werden kann – inklusive schicker Web-Ansicht, die beim Öffnen des NFC-Tags im Browser angezeigt wird. Außerdem kann der Kartenhalter als iPhone-Ständer zweckentfremdet werden, was erstaunlich gut funktioniert.

Der Hersteller hat ein entscheidendes Detail vergessen

Die fünfte Funktion ist das Wallet selbst. Inklusive Kartenhalter ist es leer und leicht zusammengedrückt rund 1,7 Zentimeter dick. Wie Seinxon auf die angegebenen 14 Millimeter kommt, kann ich euch leider nicht erklären. Es gibt mehrere Fächer für Karten und kleinere Papiere, ein entscheidendes Detail wurde für den europäischen Markt aber vergessen: Es gibt keine Möglichkeit, auch nur eine einzige Münze zu verstauen.

Für mich ist genau das der Punkt, an dem ich aussteige. So praktisch die ganzen anderen Details auch sein mögen, ohne Münzen geht es aus meiner Sicht im Alltag einfach nicht. Falls ihr das anders seht, könnt ihr das InCard Seinxon Trackable Wallet+ ab sofort auf Kickstarter unterstützen, die Kampagnen-Preise starten bei umgerechnet 60 Euro. Auf der Kampagnen-Seite findet ihr mit dem Travel Wallet+ für Reisepässe und dem Clip+ zwei weitere neue Gadgets.