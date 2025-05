Ugreen NASync KI NAS: Weltweit erster Netzwerkspeicher mit LLM vorgestellt

Netzwerkspeicher, auch allgemein als NAS bekannt, sind eine feine Sache, wenn man die eigenen Daten nicht in einen kostspieligen Cloudspeicher hochladen und fremden Servern anvertrauen möchte. Der hier im Blog wohlbekannte Hersteller Ugreen hat nun einen neuen Netzwerkspeicher auf der Computex 2025 vorgestellt, der nicht nur mit einem leistungsstarken Intel-Prozessor, sondern auch erstmals mit lokalen KI-Funktionen daherkommt.

Das Ugreen iDX6011 Pro, so die Modellbezeichnung, gehört zur noch jungen NAS-Produktkategorie von Ugreen: Erst seit dem letzten Jahr ist das Unternehmen mit mehreren Produkten in diesen Geschäftsbereich eingestiegen. Mit der nun auf der Computex 2025-Messe, die kürzlich in Taipeh, Taiwan, zuende gegangen ist, vorgestellten Ugreen NASync-Serie erweitert man das eigene Portfolio um den weltweit ersten Netzwerkspeicher, der mit KI-Funktionen über ein integriertes LLM (Large Language Model) ausgestattet ist.

Die Ugreen NASync-Serie hatte zuvor auf Kickstarter bereits über 13.000 Unterstützer und Unterstützerinnen gewonnen und insgesamt mehr als 6,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. „Damit ist es das höchstfinanzierte NAS-Produkt auf Kickstarter und wurde mit dem ‚Best of Kickstarter‘-Award ausgezeichnet“, berichtet Ugreen dazu.

Der iDX6011 Pro-Netzwerkspeicher ist mit einem Intel Core Ultra-Prozessor der zweiten Generation ausgestattet, ebenso wie einem 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher. Als Systemspeicher kommt eine SSD mit einer Kapazität von 256 GB zum Einsatz. Das Six-Bay-System ermöglicht die Einbindung von bis zu sechs SATA-Laufwerken und zwei SSDs im M.2-Format. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Thunderbolt 4-Ports, USB 3.2 Gen 2 und USB 2.0, ein Speicherkartenleser und ein HDMI-Anschluss.

Lokale KI-Funktionen für Suche, Tags, Fotoalben und Zusammenfassungen

Dank der leistungsfähigen Ausstattung des Ugreen iDX6011 Pro NAS kann das Gerät auch die lokalen KI-Funktionen ohne Probleme bewältigen. Zu diesen gehören unter anderem eine erweiterte Hilfefunktion, die Fragen zum Gerät beantworten kann, das Erstellen von Zusammenfassungen, intelligente Tags für Inhalte für eine bessere Suchbarkeit, ebenso wie eine OCR-Texterkennung, eine smarte Suchfunktion sowie ein KI-Fotoalbum. Ugreen äußert sich zu den integrierten KI-Features wie folgt:

„Unser KI NAS wurde entwickelt, um die Kreativität zu fördern, die Produktivität zu steigern und neue Möglichkeiten zu eröffnen. Es richtet sich besonders an Content Creator wie Fotografen und YouTuber sowie an alle, die große Datenmengen speichern, oft nach Materialien suchen und schnell Feedback zu ihren Suchen benötigen. Deine Kl arbeitet lokal und sicher, nur du hast Zugriff, und deine Daten sind für niemanden sonst zugänglich. Wir garantieren, dass alles, was du auf dem NAS speicherst, nicht für KI-Training genutzt wird. Selbst wenn wir eines Tages ein LLM mit Cloud-Funktionen anbieten, bleibt die Wahl bei dir. Du kannst es nutzen oder darauf verzichten.“

Wer sich für das neue Ugreen iDX6011 Pro-System interessiert, muss sich noch ein wenig gedulden: Der Start des neuen KI-NAS-Systems soll im September dieses Jahres erfolgen, offenbar erneut über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Die aktuellen NAS-Modelle von Ugreen können unter anderem über Amazon bezogen werden. Weitere Infos zum neuen NAS-System gibt es auch auf der Produktseite von Ugreen.