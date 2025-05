Baseus MC1 Pro: Neuer Open Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 6.0 und Bassverstärkung

In den letzten Monaten haben so einige Unternehmen neue kabellose Kopfhörer im Open Ear-Format vorgestellt. Auch Baseus mischt nun auf diesem Gebiet mit und bietet ab sofort die neuen Baseus MC1 Pro an, die über zahlreiche praktische Features verfügen und mit einem Preis von 89,99 Euro gelistet sind.

Das besondere an den neuen Baseus MC1 Pro ist das auffällige Clip-Design, bei dem der Ohrhörer an die Ohrmuschel geklemmt wird. Auch die Tochter von Anker, Soundcore, hat mit dem AeroClip-Modell sowie mit den Soundcore C40i ein ähnliches Designkonzept verfolgt. Wir zeigen die wichtigsten Spezifikationen des neuen Baseus MC1 Pro auf.

Die Clip-Ohrhörer mit offenem Ring verfügen über weiche, elastische CurveFit-Polster, Anti-Drop-Flügelspitzen sowie einen flexiblen U-Ring aus TPU und einen über 8.000 Biegungen getesteten Memory-Titandraht. Die nur 5 Gramm leichten, offenen Ohrhörer bieten einen atmungsaktiven, adaptiven und sicheren Sitz für unterschiedlichste Ohrformen – ohne zu reizen oder Druck auszuüben.

Die offenen MC1 Pro-Kopfhörer sind darüber hinaus mit einem Dynamiktreiber mit drei Magneten sowie einer 3-lagigen Verbundmembran ausgestattet, um einen breiten Klangraum mit geringer Verzerrung zu schaffen. Dank des dynamischen SuperBass 2.0-Algorithmus und der HiFi-4-Akustikarchitektur soll man laut Hersteller „jeden Beat spüren“ und „Audio auf CD-Niveau voller Detailreichtum erleben“.

Bis zu neun Stunden Akkulaufzeit mit einer Ladung

Die Hi-Res-zertifizierten, kabellosen Clip-On-Ohrhörer unterstützen zudem den Codec LDAC. Damit werden dreimal so viele Daten übertragen wie beim standardmäßigen SBC-Codec, um jedes Detail hervorzuheben. Für eine stabile, schnelle und latenzarme drahtlose Verbindung soll außerdem Bluetooth 6.0 sorgen. Die offenen Kopfhörer sind mit der Baseus Smart Connect (BSC)-Technologie ausgestattet, die ein nahtloses und müheloses Umschalten zwischen zwei Geräten ohne Unterbrechungen ermöglicht.

Auch schweißtreibende sportliche Aktivitäten oder ein Regenguss beim Joggen kann den Baseus MC1 Pro nichts anhaben: Die Clip-On-Ohrhörer sind nach IP67 gegen Staub, Wasser, Schweiß, Wettereinflüsse und Spritzwasser geschützt. Mit dem integrierten Akku soll man zudem für Aktivitäten von bis zu 9 Stunden im Dauerbetrieb (Bassanhebung deaktiviert) pro Ladung gerüstet sein, mit dem Ladecase sind es insgesamt 40 Stunden. Nur 10 Minuten aufladen reichen darüber hinaus für weitere 2 Stunden Musikgenuss.

Die neuen Baseus MC1 Pro werden bereits jetzt bei Amazon zu einem Preis von 89,99 Euro in der Farbvariante Titan gelistet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels war das Modell im Baseus-Shop noch nicht auf Lager, dies dürfte sich aber binnen kürzester Zeit ändern. Mit dem Baseus Bowie MC1 (Amazon-Link) hat der Hersteller auch zuvor schon ein Open Ear-Modell auf den Markt gebracht, das derzeit sogar um satte 39 Prozent auf 42,49 Euro reduziert ist und mit einem zusätzlichen 10 Prozent-Code noch günstiger für 38,24 Euro zu haben ist.

