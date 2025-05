Neues von QuadLock: Mag Bottle Mount und Wireless Charger fürs Fahrrad

Schaut man sich in diesen Tagen auf den Radwegen um, scheint die Elektromobilität vor allem dort in Form von zahlreichen E-Bikes und Pedelecs angekommen zu sein. Doch auch wer noch ohne Akku in die Pedale tritt, hat das eigene iPhone oft gerne dabei. Ich setze für diese Zwecke schon seit einigen Jahren sehr zufriedenstellend auf die Lösungen vom australischen Hersteller QuadLock, der neben robusten Schutzcases für verschiedene iPhone-Generationen auch passende Halterungen für das Fahrrad, Motorrad, die Windschutzscheibe im Auto oder den Schreibtisch anbietet.

Vor kurzem hat QuadLock nun zwei neue Produkte vorgestellt, die sich vor allem an Fahrrad-Fans richten, aber auch anderen Personen mit einem aktiven Lebensstil entgegenkommen. Zum einen hat QuadLock einen neuen wasserdichten Wireless Charging-Kopf für das Fahrrad präsentiert, der sich an einer der QuadLock-Lenker-Halterungen montieren lässt und über ein integriertes Ladekabel das eingesetzte iPhone kontinuierlich mit Strom versorgt – ideal für längere Radtouren mit Navigation.

Darüber hinaus gibt es auch die neue QuadLock MagMount Wasserflasche, die über eine integrierte magnetische Halterung im Deckel verfügt, so dass ein iPhone mit QuadLock-Case daran befestigt werden kann – beispielsweise beim Sport, um so Fitnessvideos verfolgen zu können.

Kabelloser Ladekopf ist nach IP67 wasserdicht

Der QuadLock Waterproof Wireless Charging Head, so die komplette Bezeichnung des neuen Zubehörs, lässt sich mit den bereits angebotenen Lenkerhalterungen von QuadLock kombinieren und ermöglicht so eine sichere Befestigung und ein bequemes wasserdichtes kabelloses Aufladen des Smartphones. Ein zweistufiges Drehschloss sorgt dafür, dass das iPhone unabhängig vom Terrain sicher am Fahrrad befestigt ist. Zudem hat das QuadLock-Entwicklungsteam den kabellosen Ladekopf in zahlreichen Tests genauer unter die Lupe genommen und dem Accessoire auch eine Wasserdichtigkeit nach IP67 bescheinigt. Damit kann man den Ladekopf auch bei Fahrradtouren im Regen verwenden.

Der wasserdichte Ladekopf von QuadLock lässt sich auch direkt mit einem bestehenden Akkusystem eines E-Bikes verbinden. Der Hersteller rät in diesem Fall aber, aufgrund der komplexen Installation an E-Bikes, den Ladekopf nur von einem Mechaniker, Händler oder Experten installieren zu lassen. Ich selbst fahre ein „Biobike“ ohne ein vorangeschobenes „E-“ und konnte den Ladekopf in wenigen Minuten mit einer Out Front Mount-Halterung des Herstellers verbinden. Dazu muss lediglich eine Schraube vom Standard-Kopf gelöst, der Ladekopf aufgesetzt und dann wieder verschraubt werden. Entsprechendes Werkzeug findet sich im Lieferumfang.

USB-C- und E-Bike-Kabel als optionales Zubehör

Etwas schade ist die Tatsache, dass QuadLock dem Ladekopf ein schwarzes USB-A-Kabel als Verlängerung beilegt, und im Jahr 2025 standardmäßig noch nicht auf USB-C setzt. Wer eine aktuelle Powerbank oder ähnliches mit dem Wireless Charging Head verbinden möchte, benötigt daher noch ein optional beim Hersteller erhältliches USB-C-Verlängerungskabel, das allerdings auch gleich mit 24,99 Euro zu Buche schlägt. Hier hätte ich mir gleich eine USB-C-Kabelbeigabe gewünscht. Alternativ sind auch noch zwei weitere Verbindungskabel speziell für E-Bikes, einmal für ein Bosch Smart System (29,99 Euro), oder für Shimano oder andere Antriebsarten (24,99 Euro), erhältlich. In Kombination mit dem mitgelieferten USB-A-Kabel lassen sich je nach angesteckter Stromquelle Ladeleistungen mit QC 3.0 und 18 Watt erreichen.

Der QuadLock Waterproof Wireless Charging Head ist ab sofort im EU-Webshop des Unternehmens zum Preis von 79,99 Euro erhältlich. Wer abseits von einem USB-A-Kabel andere Anschlussmöglichkeiten wie USB-C oder für E-Bike-Antriebssysteme verwenden will, zahlt nochmals zwischen 25 und 30 Euro extra für die passenden Anschlusskabel. Auf der Produktseite bei QuadLock kann man auch checken, ob das eigene E-Bike-System mit den Anschlussoptionen kompatibel ist. Bei Bestellungen über 50 Euro fallen im QuadLock-Shop zudem keine Versandkosten innerhalb der EU an.

Mag Bottle Mount: Fassungsvermögen von 700 Milliliter

Nicht unbedingt nur für Fahrrad-Fans gedacht ist die zweite Neuerscheinung von QuadLock, die Mag Bottle Mount. Dabei handelt es sich um eine 700 Milliliter fassende Getränkeflasche aus hochwertigem pulverbeschichteten Edelstahl mit doppelwandiger Vakuumisolierung. Letztere soll dafür sorgen, dass Getränke bis zu 24 Stunden kalt oder bis zu 12 Stunden heiß gehalten werden.

Die schwarze Flasche verfügt aber über einen ganz besonderen Clou: Auf der Oberseite ist im Deckel eine magnetische und aufstellbare Mag-Halterung enthalten, die es ermöglicht, ein iPhone inklusive einer angebrachten QuadLock-Mag-Halterung direkt dort aufzusetzen. Durch ein Scharnier an einer Seite kann der Aufstellwinkel zudem individuell angepasst und das iPhone auch im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So kann das Smartphone beim Training, im Fitnessstudio, für FaceTime-Anrufe oder bei täglichen Aktivitäten sicher befestigt werden.

Die in schwarzer Farbe mit blauem umlaufenden Farbakzent erhältliche Edelstahl-Flasche verfügt über eine breite Öffnung zum bequemen Nachfüllen von Getränken sowie einem integrierten transparenten Trinkdeckel für ein einfaches Trinken unterwegs. Die eingefüllte Flüssigkeit sollte laut Hersteller zwischen 1 und 85 Grad Celsius liegen.

Aus BPA-freiem Material gefertigt und 465 Gramm schwer

Wer möchte, kann die QuadLock Mag Bottle Mount sogar zum Reinigen in die Spülmaschine legen, allerdings nur den Flaschenkorpus und den Trinkverschluss. Der Deckel mit integriertem Magneten und aufklappbarer Halterung ist nicht spülmaschinenfest. Die Flasche ist aus BPA-freiem Material gefertigt und wiegt insgesamt 465 Gramm.

Ich konnte die Mag Bottle Mount-Flasche bereits in den Händen halten und bin von der Materialqualität wirklich begeistert. Schon beim Auspacken riecht nichts nach widerlicher Chemie, und spätestens nach einem kleinen ersten Ausflug der Flasche und Trinkkappe in der Spülmaschine ist das Gadget einsatzbereit. Der Magnet zum Anbringen des Mag-Cases für das iPhone ist so stark, dass wirklich nichts verrutscht, kippelt oder wackelt: Das iPhone schnappt einfach ein und ist dann entweder im Hoch- oder Querformat fest am Magnetring angebracht. Auch ohne eingefüllte Flüssigkeit ist die Flasche stabil genug, um das iPhone samt Mag-Case festzuhalten.

Die QuadLock Mag Bottle Mount erinnert stark an das Ringo-Projekt, das 2023 die Runde machte: Auch dort gab es eine Edelstahl-Flasche ab 700 ml Fassungsvermögen, die über einen ausklappbaren MagSafe-Ring auf der Oberseite zum Anbringen eines iPhones verfügte. Mit einem aktuellen Preis von 44,99 Euro bewegt sich die QuadLock Mag Bottle Mount im gleichen Preisrahmen der Ringo-Flasche, und kann auf der Website des Herstellers ab sofort bestellt werden.