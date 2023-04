Ringo: Neue Trinkflasche mit integrierter MagSafe-Halterung

Wenn ich den Namen Ringo höre, musste ich bisher immer an den Drummer der Beatles, Ringo Starr, denken. Seit neuestem gesellt sich aber eine weitere Assoziation hinzu: Ringo, die Trinkflasche mit integrierter MagSafe-Halterung.

Der Markt für skurrile und ungewöhnliche Gadgets dürfte mittlerweile groß sein, und Ringo gehört definitiv auch in diese Sparte eingeordnet. Im Grunde genommen handelt es sich bei Ringo um eine klassische Trinkflasche für sportliche Aktivitäten, Beruf oder Reisen, die in insgesamt vier Farben – Schwarz, Elfenbein, Stahl und Orange – sowie zwei Größen mit Fassungsvermögen von rund 700 oder 950 Milliliter daher kommt.

Das Besondere an Ringo ist jedoch der aufklappbare magnetische Ring im Verschluss, um auf diese Weise ein iPhone per MagSafe an der Flasche befestigen zu können. Durch das Gewicht der Flasche – Ringo soll sich mit einem Smartphone im vollen und auch leeren Zustand nutzen lassen – dient selbige dann als Halterung. Der aufklappbare Ring lässt sich in verschiedenen Winkeln mit bis zu 90 Grad aufstellen und kann das iPhone im Hoch- oder Querformat aufnehmen. Praktisch ist dies vor allem bei sportlichen Aktivitäten, wenn man das Apple-Smartphone für Trainingsvideos oder zur audiovisuellen Unterhaltung nutzen möchte.

Reinigung in der Spülmaschine möglich

Laut Angaben des Herstellers ist Ringo zudem auch mit älteren iPhones oder anderen Smartphones kompatibel, wenn man den „Magnetic Booster Ring“ zum Preis von 9,95 Euro hinzukauft. Dieser wird dann auf der Rückseite des Geräts angebracht, so dass es sich mit Ringo verwenden lässt. Bei der Herstellung kommen laut Ringo-Team nur qualitative Materialien zum Einsatz, so dass die Trinkflasche BPA-frei, auslaufsicher und giftfrei ist. Auch eine Reinigung in der Spülmaschine soll Ringo überstehen, allerdings empfiehlt man eine schonendere Säuberung per Hand.

Ringo kann ab sofort in den vier oben genannten Farbvarianten und den zwei Flaschengrößen auf der Website des Herstellers vorbestellt werden. Die erste Charge mit Lieferung ab Anfang Mai ist bereits ausverkauft, wer jetzt bestellt, soll seine Flasche Ende Mai erhalten. Das 700 ml-Exemplar wird für 60,95 Euro verkauft, das Modell mit rund 950 ml Fassungsvermögen kostet 65,95 Euro. Hinzu kommen noch Versandkosten und mögliche Steuern, die im Bestellprozess abhängig vom Standort berechnet werden. Bezahlt werden kann unter anderem per Apple Pay, Kreditkarte und PayPal.