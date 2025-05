JBL Boombox 3 im Angebot: Power-Sound für unterwegs – jetzt für nur 299,99 Euro

Wenn du bei deiner nächsten Gartenparty, dem Picknick im Park oder einfach zu Hause richtig aufdrehen willst, dann kommt hier dein neuer bester Freund: die JBL Boombox 3. Und das Beste? Sie kostet aktuell nur 299,99 Euro – ein echtes Schnäppchen für alle, die auf fetten Sound und extra Bass stehen. Die damalige UVP von 579 Euro ist natürlich überholt, aber ein Preis von unter 300 Euro ist sehr selten.

JBL Boombox 3 für 299,99 Euro bei MediaMarkt kaufen (zum Angebot)

Großer Lautsprecher, Satter Sound

Was sofort auffällt: Die Boombox 3 ist groß und klingt gut. Mit dem JBL Original Pro Sound bringt sie ordentlich Wumms mit. Die 3-Wege-Lautsprecher sorgen für klaren Klang, weniger Verzerrung und einen Bass, der deutlich spürbar ist – und das selbst bei hoher Lautstärke.

24 Stunden Musik am Stück

Mit 24 Stunden Akkulaufzeit kann man jede Party beschallen – von der morgendlichen Sport-Session bis zum Lagerfeuer in der Nacht. Einfach laden, anschalten und loslegen. Ob Sonne, Regen, Staub oder Wasserspritzer – der Lautsprecher hält was aus. IP67-zertifiziert, also komplett wasser- und staubdicht, macht der Lautsprecher auch am Meer, am Strand und am Pool eine gute Figur.

Mit einem stabilen Metallgriff und robustem Design sieht die Boombox 3 nicht nur gut aus, sondern lässt sich auch einfach transportieren. Dank Bluetooth kann man bis zu zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Mit PartyBoost lassen sich sogar mehrere JBL-Lautsprecher für noch mehr Sound koppeln.

App-Anbindung für mehr Einstellungen

Die JBL Portable-App liefert nochmals mehr Kontrolle: EQ anpassen, neue Funktionen entdecken oder Updates installieren – alles direkt vom Smartphone aus.

Wenn du einen tragbaren Lautsprecher suchst, der nicht nur mega klingt, sondern auch optisch was hermacht und einiges aushält, dann ist die JBL Boombox 3 die richtige Wahl. Und mit 299,99 Euro ist das Angebot sehr attraktiv.