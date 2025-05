Logic Pro: Apple veröffentlicht großes Update für die Musikstudio-App

Mit dem neuesten Update bringt Apple frischen Wind in Logic Pro – sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPad. Vor allem Beatmaker und Produzent von Hip-Hop und elektronischer Musik dürfen sich auf spannende Neuerungen freuen. Mit dabei: Eine verbesserte Komponententrennung, die brandneue Funktion Flashback Capture und neue kreative Sound Packs.

Bessere Stems dank überarbeiteter Komponententrennung

Apple hat die Komponententrennung überarbeitet – und das macht sich bemerkbar. Jetzt lassen sich nicht nur Vocals und Drums, sondern auch Gitarren- und Klavierparts aus einem Track herauslösen. Wer also aus einer alten Aufnahme schnell ein A-cappella oder ein Instrumental bauen will, hat jetzt noch mehr Möglichkeiten. Praktisch: Über ein neues Submix-Feature lassen sich einzelne Elemente einfach exportieren, zum Beispiel für einen Remix.

Flashback Capture: Spontane Ideen retten

Logic merkt sich, was du gespielt hast, auch wenn die Aufnahme nicht aktiviert war. Egal ob Audio oder MIDI – mit einem Tastenklick holst du dir die spontane Performance zurück. Besonders cool im Cycle-Modus: Jeder Take landet automatisch in einem eigenen Ordner.

Neue Sound Packs für noch mehr kreative Freiheit

Auch soundtechnisch legt Apple nach: Das neue Pack Dancefloor Rush bringt frische Drum-and-Bass-Energie mit über 400 Loops und fetten Kits auf Mac und iPad. Für Mac-Nutzer gibt es zusätzlich zwei neue Sound Packs:

Magnetic Imperfections liefert warme, analoge Tape-Vibes.

Tosin Abasi bringt progressive Metal-Riffs und Signature-Effekte des Gitarrenvirtuosen direkt in dein Projekt.

Learn MIDI jetzt auch auf dem iPad

Learn MIDI ist ab sofort auf dem iPad verfügbar. Damit kannst du deine MIDI-Controller ganz einfach mit Plug-ins, Instrumenten oder Parametern in Logic Pro verknüpfen. Die Einrichtung ist intuitiv und liefert direkt visuelles Feedback – perfekt für alle, die ihren kreativen Flow nicht unterbrechen wollen.

Mehr Komfort für Mac-User

Auf dem Mac gibt es noch ein paar Extras obendrauf:

Der Notizblock ist jetzt smarter – inklusive KI-Unterstützung für bessere Texte, kreative Ideen oder gemeinsames Songwriting direkt im Projekt.

Mit der neuen Such- und Auswahlfunktion findest du selbst in großen Projekten schnell die richtige Spur – entweder nach Name oder Spurennummer.

Verfügbarkeit und Preise

Logic Pro für Mac 11.2 ist ab sofort als kostenloses Update verfügbar. Neu kostet es 229,99 Euro im Mac App Store.

Logic Pro für iPad 2.2 kostet 4,99 € pro Monat oder 49 € im Jahr – mit kostenlosem Probemonat.