Huawei Watch Fit 4 Pro im Test: Neue Smartwatch im Design der Apple Watch Ultra

Mitte dieses Monats hat der bekannte Elektronikhersteller Huawei nicht nur die neuen FreeBuds 6 vorgestellt, die ich auch bereits genauer unter die Lupe nehmen konnte, sondern auch mit der Huawei Watch 5 sowie der Huawei Watch Fit 4 (Pro) gleich zwei neue Smartwatch-Modelle präsentiert. Die Watch Fit 4 Pro konnte ich mir nun auch genauer ansehen und kann daher erste Eindrücke zum Wearable von Huawei mitteilen.

Doch zunächst einmal die Daten und Fakten zur Huawei Watch Fit 4 Pro, die – wie der Modellname es bereits ausdrückt – die mittlerweile vierte Generation der Watch Fit-Reihe markiert. Sie bleibt auch weiterhin dem markanten rechteckigen Design treu und will zu einem aktiven, gesundheitsbewussten Lebensstil beitragen.

Die Smartwatch ist kompakt und widerstandsfähig gehalten: Mit rund 50 Gramm Gsamtgewicht und einem 9,3 Millimeter flachen Gehäuse kombiniert sie ein kratzfestes Saphirglas-Display, eine Titanlünette und ein Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität. Das helle AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits und bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar.

Beide Modelle, sowohl die Watch Fit 4 und die Watch Fit 4 Pro, bieten eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen und lassen sich schnell aufladen: In nur 60 Minuten ist die Watch Fit 4 Pro wieder einsatzbereit. Zu den weiteren Funktionen zählen Sprachnachrichten, Schnellantworten auf Nachrichten, eine Kamera-Fernbedienung, eine Wetteranzeige und zahlreiche weitere smarte Features. Die Watch Fit-Series ist sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten kompatibel.

Fitnessfunktionen zu Land, zu Wasser und unter Wasser

Die Watch Fit 4 Pro wurde zudem für sportliche Aktivitäten entwickelt – ob beim Wandern, auf dem Wasser oder auf dem Golfplatz. Ein integriertes Barometer misst präzise Höhenunterschiede, und ist damit ideal für Aktivitäten wie Bergsteigen und Skifahren. Das neue Dual-Frequenz-Positionierungssystem Huawei Sunflower verbessert die GPS-Genauigkeit um 30 Prozent und passt sich den Bewegungen der User an – selbst in Umgebungen mit schlechter Signalqualität.

Für Wassersportarten wie Segeln, Kajak oder Stand-Up-Paddling (SUP) bietet die Serie erstmals eine Routenverfolgung mit Aktivitätsdaten wie Herzfrequenz, Distanz und Geschwindigkeit, und ist bis 5 ATM wasserdicht. Die Watch Fit 4 unterstützt auch Offline-Karten, einen Routenimport und eine Navigation. Die Pro-Version ergänzt diese Funktionen um Konturenkarten, Checkpoint-Navigation und einen Trailrunning-Modus. Wer die Smartwatch auf dem Golfplatz nutzt, erhält mit der Pro-Version Zugriff auf über 15.000 weltweite Golfplatzkarten, GPS-basierte Echtzeit-Entfernungsmessung, einen Halbzeit-Scoring-Bericht sowie eine digitale Scorecard zur Dokumentation des Spiels. Für Tauchgänge bis zu 40 Metern Tiefe bietet die Pro-Version einen eigenen Freitauchmodus mit Echtzeitdaten zu Tiefe, Geschwindigkeit und Sicherheitswarnungen.

Neue Schlaf-Atemüberwachung und TruSense-Datenerfassung

Über das reine Fitness-Tracking hinaus bringt die Watch Fit 4 Series neue, gesundheitsorientierte Funktionen für eine ganzheitliche Betrachtung des Wohlbefindens. Eine ganztägige Messung der Herzfrequenzvariabilität liefert Einblicke in das körperliche Stresslevel und die Regenerationsfähigkeit. Neu ist auch die Funktion Schlaf-Atemüberwachung, die potenzielle Atemunterbrechungen während des Schlafs erkennt – ein möglicher Hinweis auf Störungen des Schlafrhythmus.

Exklusiv in der Watch Fit 4 Pro kommt erstmals das TruSense-System von Huawei zum Einsatz. Es ermöglicht eine noch präzisere, schnellere und umfassendere Erfassung von Gesundheitsdaten. Ergänzt wird das System durch ein integriertes EKG (Elektrokardiogramm), das direkt vom Handgelenk aus sofortige Informationen zur Herzgesundheit liefert – direkt am Handgelenk.

Ladekabel setzt noch immer auf USB-A-Standard

Wie oben bereits beschrieben, hatte ich in den letzten paar Wochen die Möglichkeit, die Huawei Watch Fit 4 in der Pro-Version einmal selbst genauer ausprobieren zu können. Mir wurde die Variante in einem hellblauen Farbton inklusive eines blassblauen Fluorelastomer-Armbandes zum Testen zugeschickt. Als weitere Farbvarianten stehen noch Schwarz und ein helles Grasgrün zur Verfügung.

Im Lieferumfang der Huawei Watch Fit 4 Pro ist neben der Uhr samt installiertem Silikonband auch noch ein weißes Ladekabel mit einem magnetischen Ladepuck sowie einem USB-A-Stecker enthalten. Im Jahr 2025 hätte ich mir für das Ladekabel nur zu gerne einen USB-C-Stecker gewünscht, allerdings ist der Ladevorgang der Watch Fit 4 Pro auch mit dem USB-A-Standard tatsächlich in rund 60 Minuten erledigt. Selbst meine Apple Watch Series 10 braucht im komplett entleerten Zustand etwas länger.

Die Einrichtung war bei meinem Testmodell etwas komplizierter, als sie nach dem offiziellem Release für die Endkundschaft sein dürfte. Ich musste mir für mein iPhone eine Betaversion der Huawei Health-App für Europa herunterladen, die per TestFlight zur Verfügung gestellt wurde. Mittlerweile kann man die offiziell im App Store erhältliche Huawei Health: Europa-App (App Store-Link) nutzen, um die Smartwatch zu koppeln, sie im Anschluss zu verwalten und Fitness- bzw. Gesundheitsdaten zu übertragen. Die Erkennung der Uhr erfolgt über einen Bluetooth-Scan in der näheren Umgebung, der bei mir nach zwei nicht erfolgreichen Versuchen dann meine Uhr doch gefunden hatte.

Smartwatch-Management über Huawei Health Europa-App

Mit der Huawei Health-App kann die Watch Fit 4 Pro komplett verwaltet werden: Es gibt spezielle Trainingspläne, Auswertungen des Schlafverhaltens, grafische Darstellungen zur Herzgesundheit und den aufgezeichneten Herzdaten, Möglichkeiten zum Gewichts-Tracking und vieles mehr. Auch die Einstellungen und Firmware-Updates der Smartwatch lassen sich dort managen, ebenso wie das Herunterladen von neuen Zifferblättern.

Von letzteren war ich im Hinblick auf die Auswahl etwas enttäuscht: Zwar stellt Huawei eine Menge Watchfaces bereit, doch viele hochwertigere Designs kosten extra. Ein Zifferblatt, das mir sehr gut gefallen hat, schlug mit satten 4,99 Euro zu Buche. Wer bereits rund 280 Euro für eine Smartwatch ausgegeben hat, sollte meiner Ansicht nach nicht noch Wucherpreise für ein kleines Zifferblatt-Design zahlen müssen. Auch die ständigen Werbebanner und Pop-Ups in der App, um ein VIP-Abo mit noch mehr Funktionen wie Meditationen, Musik zum Einschlafen und speziellen Fitnessplänen an den Mann bzw. die Frau zu bringen, ließen zumindest bei mir wenig Seriosität von Seiten des Herstellers aufkommen.

Pluspunkte für die Watch Fit 4 Pro gibt es von mir allerdings für das sehr wertige Design, das stark an die Apple Watch Ultra angelehnt ist und von Huawei wohl auch so gewollt war. Besonders das seitliche Design mit der großen, gut drehbaren Lünette sowie einem darunter liegenden Seitenbutton erinnert stark an Apples Flaggschiff-Smartwatch. Das Display des 1,82″-AMOLED-Displays mit 347 ppi ist trotz des spiegelnden Glases gut ablesbar und hat in allen Situationen eine perfekte Helligkeit. Ein wenig gestört haben mich die Abweichungen von den Produktbildern, bei denen die Displayränder merklich dünner dargestellt werden, als sie in Wirklichkeit sind.

Gewicht und Alltagstauglichkeit

Auch das Gesamtgewicht von 50 Gramm ist nicht ohne: Im Vergleich zu meiner Apple Watch Series 10 mit ihren 30 Gramm, die sonst mein Handgelenk schmückt, macht sich die Huawei Watch Fit 4 Pro an meinem eher schmalen Handgelenk doch deutlicher bemerkbar. Ich würde das Pro-Modell daher eher Männern mit breiteren Armen empfehlen – an einem schmalen Frauen-Unterarm wirkt die Watch Fit 4 Pro etwas klobig und sperrig.

Im Alltag macht die Huawei Watch Fit 4 Pro einen guten Job: Vom iPhone ankommende Benachrichtigungen werden schnell zugestellt, die Akkulaufzeit liegt je nach gewählten Einstellungen – bei mir mit regelmäßiger Herzfrequenzmessung, aktivierten Benachrichtigungen, Standby-Watchface usw. – bei rund 3-5 Tagen, und das weiche Fluorelastomer-Armband schmiegt sich gut an das Handgelenk an. Die Buttons an der Seite haben gute und präzise Druckpunkte, und auch das Hauptmenü mit der Anzeige der Apps und Dienste wirkt mit seinen kleinen runden Icons, als wäre es direkt von Apple übernommen worden. Auch das Wechseln der Zifferblätter mit einem langen Druck aufs Display und Wischgesten nach links und rechts zum Durchscrollen durch die installierten Watchfaces wird identisch gehandhabt.

Natürlich habe ich mit der Huawei Watch Fit 4 Pro auch einige Outdoor-Aktivitäten unternommen und war begeistert von den vielen Möglichkeiten der Anzeige. Neben reinen Trainingszahlen gab es unter anderem auch eine Kartenansicht mit dem aktuellen Standort und der näheren Umgebung, die sich vor allem beim Wandern oder auf Trails sehr bewähren dürfte. Bei mehreren Aktivitäten trug ich gleichzeitig meine Apple Watch 10 am anderen Handgelenk, um die Werte zu vergleichen. Hier gab es kaum Abweichungen, die Herzfrequenzmessung während des Trainings zeigte auf beiden Wearables die exakt gleichen Werte an. Wer seine Aktivitätswerte im- und exportieren möchte, findet bei der Watch Fit 4 Pro Anbindungen an Apple Health, Strava und auch einen Routenimport für Komoot.

Echter Mehrwert: Download von Offline-Kartenmaterial

Ein Aspekt, den ich von meiner Apple Watch kenne und sehr schätze, ist die schnelle GPS-Ortung, wenn ein Training begonnen wird. Wie bei vielen anderen Smartwatch-Modellen, darunter solche von Amazfit, heißt es auch bei der Watch Fit 4 Pro, regelmäßig die GPS-Daten über die iPhone-App zu aktualisieren, um beim Start eines Trainings schnell geortet zu werden, um dann starten zu können. Hat man die Smartwatch ein paar Tage nicht mit der Huawei Health-App synchronisiert, wird man vom Wearable aufgefordert, erst GPS-Daten für die Ortung herunterzuladen, und muss die App öffnen. Mit frischen GPS-Daten erfolgt die Standortbestimmung dann binnen weniger Sekunden, wenn man sich im Freien befindet.

In Bezug auf die GPS-Funktion bietet auch die Möglichkeit der Karten-Offline-Nutzung viele Möglichkeiten, gerade, wenn man in Gebieten unterwegs ist, in denen keine gute Mobilfunkverbindung besteht. In den Einstellungen der Watch Fit 4 Pro kann man, ähnlich wie bei Navigations-Apps, entsprechende Kartenpakete auswählen und diese auf die Smartwatch laden. Damit dies schneller geschieht, setzt Huawei auf die kurzfristige Einbindung der Uhr in ein eigenes WLAN-Netzwerk. Mein Download von ganz Deutschland nahm rund 1,6 GB auf der Smartwatch ein, optional können auch noch Höhenlinien integriert werden. Über die App lassen sich die Offline-Karten auch verwalten und gegebenenfalls wieder löschen.

Insgesamt ist die Huawei Watch Fit 4 Pro eine beachtenswerte Neuerscheinung auf dem Smartwatch-Markt, die vor allem Personen zugute kommen kann, die ihre Aktivitäten inklusive Kartenmaterial tracken wollen. Auch die zahlreichen Gesundheitsfeatures bieten einen Mehrwert, ebenso wie die umfangreich verfügbaren Sport-Modi. Lediglich die manuelle GPS-Ortung, die nicht immer übersichtliche und ansprechend gestaltete Huawei Health-App und die teils teuren Zifferblätter trüben den Eindruck dieser ansonsten grundsoliden Smartwatch.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch Fit 4 Series ist ab sofort im deutschen Handel sowie online, darunter auch bei Amazon, erhältlich. Die Preise liegen bei 169 Euro für die Watch Fit 4 in den Farben Violett, Weiß, Schwarz und Silber, und bei 279 Euro für die Watch Fit 4 Pro in den Farben Blau, Schwarz und Grün. Zum Launch-Start der Huawei Watch Fit 4 Pro erhält man im Huawei Webshop bis zum 30. Juni 2025 ein Armband und eine Verlängerung der Herstellergarantie auf 3 Jahre gratis dazu. Hinzu kommt ein 20 Euro Gutschein, der über die Webseite erlangt werden kann.

