Einsatzfahrzeugwarnung: Dieses Feature gehört in jedes Auto

Gestern habe ich mit der Familie ein verlängertes Wochenende in den Niederlanden mit einem Besuch im Toverland abgeschlossen. Das war schon mächtig aufregend, ein mindestens ebenso spannendes Erlebnis gab es kurz vor der Ankunft gleich zwei Mal: Unser Hyundai Kona zeigt kurz hintereinander zwei Warnungen über ein Einsatzfahrzeug an.

Die erste Meldung war natürlich besonders überraschend, sie hat sogar die eigentlich aktive CarPlay-Navigation überlagert. Plötzlich erschien auf dem Display ein Popup mit einer „Einsatzfahrzeugwarnung“ sowie einem kleinen Radar mit einer Entfernungsangabe in Metern. In der Ferne war auch schon die Sirene eines Rettungswagens zu hören, eine genaue Ortung fiel aufgrund eines unübersichtlichen Kreisverkehrs mit fünf Ausfahrten allerdings schwer.

Direkt im ersten Versuch, wir sind quasi ins kalte Wasser gesprungen, hat die Technik mich mehr als begeistert: Die angezeigte Richtung war absolut korrekt, die angegebene Entfernung auf fünf bis zehn Meter genau. Dank der Anzeige konnte ich frühzeitig vor Einfahrt in den Kreisel anhalten und den Rettungswagen vorbeifahren lassen. Absolut genial.

Kurz vor dem Parkplatz gab es dann eine weitere Meldung, hier konnten wir aber schnell erkennen, dass der Rettungswagen auf der Hauptstraße weiter geradeaus fährt und nicht abbiegt und uns folgt. Hier kam es also zu keiner direkten Bewegung, so dass ich nicht reagieren musste. Trotzdem war die Einsatzfahrzeugwarnung hilfreich, denn so konnte ich frühzeitig erkennen, dass der Rettungswagen weiter in eine andere Richtung fährt.

Hyundai aktiviert das Feature mit einem Software-Update im April

Tatsächlich ist die Funktion zumindest in meinem Hyundai Kona noch recht neu. Der Hersteller hat sie mit einem Update im April eingebaut, unter anderem heißt es in den Veröffentlichungshinweisen:

Eine Warnung wird angezeigt, wenn sich ein Einsatzfahrzeug, wie z. B. ein Krankenwagen oder ein Feuerwehrfahrzeug, in einem Umkreis von 500 Metern von Ihrem Fahrzeug befindet.

Die Warnung zeigt die Position und Richtung des Einsatzfahrzeugs in der Nähe Ihres Fahrzeugs an.

Die Warnung verschwindet automatisch nach einer Minute oder wenn sich das Einsatzfahrzeug aus der Reichweite entfernt hat.

Ich gehe davon aus, dass es sich bei der zugrunde liegenden Technologie um Car2X oder Car2Car handelt, sie wurde wohl schon in den 2010er-Jahren entwickelt und soll dabei helfen, den Austausch von Daten zwischen Fahrzeugen zu ermöglichen.

Die EU sollte sich die Einsatzfahrzeugwarnung ansehen

Nachdem ich durch Zufall erstmals mit dieser neuen Technik konfrontiert wurde, muss ich definitiv sagen: So etwas gehört in jedes Fahrzeug. Aus meiner Sicht ist das ein Fall für die EU, damit diese Warnungen hoffentlich schon bald in jedem Auto auftauchen. Und natürlich sollte auch jedes Rettungsfahrzeug damit ausgestattet werden. Das wäre im Alltag sicherlich bedeutend wertvoller als wild bimmelnde Lautsprecher, nur weil man 1 km/h zu schnell fährt oder das Auto mal wieder „denkt“, dass man nicht auf die Straße schauen würde.

Habt ihr in eurem Auto bereits eine solche Meldung erhalten? Möglicherweise sogar in Deutschland? Schreibt gerne eure Erfahrungen und Meinungen in die Kommentare unter diesem Artikel.