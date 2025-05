reMarkable: Deutsche Benutzeroberfläche für alle Paper-Tablets präsentiert

Die Paper-Tablets vom norwegischen Hersteller reMarkable haben wir auch hier bei uns im Blog bereits vorgestellt. Neben dem bereits seit einigen Jahren am Markt erhältlichen reMarkable 2 hat das Unternehmen im letzten Jahr auch das reMarkable Paper Pro, das erstmals über ein beleuchtetes Farbdisplay verfügt, veröffentlicht.

Für alle erhältlichen reMarkable-Tablets gibt es nun aus deutscher Sicht sehr gute Neuigkeiten zu vermelden: Wie der Hersteller in einer E-Mail angekündigt hat, will man ab dem 12. Juni dieses Jahres eine deutsche Benutzeroberfläche für die eigenen Paper-Tablets zur Verfügung stellen. Bislang war man noch auf eine alleinige englische Sprachversion angewiesen, was die Menüs und Einstellungen der reMarkable-Produkte betrifft. Mit der neuen Funktion können rund 95 Millionen deutschsprachige Menschen die reMarkable-Tablets in ihrer Muttersprache nutzen.

„Mit dieser ersten Spracherweiterung von reMarkable zusätzlich zum Englischen können Deutschsprachige ihre Gedanken jetzt noch einfacher und konzentrierter festhalten, ergänzen und strukturieren. Das mehrfach ausgezeichnete reMarkable 2 und das reMarkable Paper Pro ermöglichen ein Schreibgefühl wie mit einem Stift auf Papier – und bringen den Fokus und die Flexibilität von Papier ins digitale Zeitalter. Beide Tablets erhalten eine vollständig lokalisierte deutsche Benutzeroberfläche.“

So berichtet das Unternehmen in seiner E-Mail an uns. Für ein umfassenderes Angebot wird auch die reMarkable-Website gleichzeitig auf Deutsch veröffentlicht – mit einem Online-Shop und Informationen zu den Produkten.

Das Update ist Teil der Version 3.20 des reMarkable-Betriebssystems. Deutschsprachige Nutzer und Nutzerinnen können nach der Aktualisierung in den Geräteeinstellungen ihre Sprache auswählen, um die Navigation im Menü, die Tools und die wichtigsten Interaktionen auf Deutsch zu nutzen. Eine Beta-Version der Software ist bereits ab dem 12. Mai verfügbar. Einige Elemente wie die Einrichtung, der Sperrbildschirm und die Versionshinweise bleiben vorerst auf Englisch. Weitere Informationen zu den reMarkable-Tablets gibt es auf der offiziellen Website des Herstellers.