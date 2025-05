Aqara U200: Smart Lock aufschließen, ohne Falle zu ziehen

Im Gegensatz zu amerikanischen Türen mit Deadbolt-Verriegelung funktionieren europäische Haustüren in der Regel anders: Die Türfalle muss gezogen werden, um die Tür von außen öffnen zu können. Um diese Funktion zu ermöglichen, kann beim beliebten Smart Lock Aqara U200 die Option „Falle ziehen“ in den Einstellungen manuell aktiviert werden.

Das wiederum führt allerdings zu anderen Einschränkungen: Beim Öffnen der Tür über die App wird immer die Falle gezogen. Das ist unpraktisch, wenn man die über Nacht abgeschlossene Haustür am Morgen mit einer Automation wieder aufsperre, aber eben nicht öffnen möchte.

Mit dem jüngsten Firmware-Update auf Version 3.0.0_0080 bietet das Aqara U200 nun die Unterscheidung zwischen Falle ziehen, Aufsperren und Abschließen. Allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen.

Aqara hat diese Funktion über Matter implementiert, der Smart Home Standard hat den Status „Falle ziehen“ auch auf Drängen von Nuki integriert. Es haben aber längst noch nicht alle Smart Home Plattformen dieses Detail aus dem Matter-Standard umgesetzt. Aqara selbst gibt an, dass man Home Assistent nutzen soll, wenn man dieses neue Matter-Feature nutzen will. In Apple Home ist „Falle ziehen“ noch nicht verfügbar – egal ob für das Aqara U200 oder ein Nuki Smart Lock.

