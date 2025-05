iPhone: Bald mit 200 Megapixel-Kamera wie beim Samsung Galaxy S25 Ultra?

Auch wenn die aktuelle Kamera-Ausrüstung der iPhone-Modelle bereits hochwertig ist und in Tests regelmäßig gut abschneidet, entwickelt sich die Technologie dahinter stetig weiter. Neue Infos aus Asien befeuern nun ein Gerücht, dass in den kommenden iPhones eine 200 Megapixel-Kamera, ähnlich wie sie auch schon in Samsungs Flaggschiff-Smartphone, dem Galaxy S25 Ultra, zum Einsatz kommt.

Wie der Account Digital Chat Station, ein User mit einer großen Follower-Anzahl auf der chinesischen Social Media-Plattform Weibo, berichtet, soll Apple dabei sein, einen 200 Megapixel-Kamerasensor zu testen. Der Account hatte schon in der Vergangenheit einige genaue Informationen über zukünftige Apple-Produkte geteilt.

Es ist davon auszugehen, dass ein 200 Megapixel-Sensor für die Kamera auf der Rückseite der Flaggschiff-„Pro“-iPhone-Modelle in Frage kommt. Die Konkurrenz von Samsung hatte entsprechendes Kamera-Equipment bereits im Jahr 2023 in der Rückseitenkamera des Samsung Galaxy S23 Ultra eingeführt, und auch die Nachfolgemodelle, das S24 Ultra und das S25 Ultra, verfügen über eine solche Kamera.

Wohl noch zu früh für das iPhone 17 Pro

Die Vorteile einer 200 Megapixel-Kamera im iPhone liegen auf der Hand: Das damit ausgestattete iPhone wäre in der Lage, Fotos mit weitaus mehr Details aufnehmen zu können. Darüber hinaus würde eine solche Sensorgröße auch für deutlich höhere Bildauflösungen sorgen, so dass Fotos beschnitten und in einem größeren Format ausgedruckt werden könnten, ohne dass es zu Qualitätseinbußen kommen würde.

Für die neue iPhone 17 Pro-Generation, die mutmaßlich im September dieses Jahres vorgestellt werden wird, dürfte ein neuer 200 Megapixel-Sensor allerdings noch deutlich zu früh sein. Laut mehreren Gerüchten sollen die iPhone 17 Pro-Modelle mit einer 48 Megapixel-Kamera ausgestattet werden. Auch bei einer iPhone 18 Pro-Generation, die wohl 2026 vorgestellt werden wird, war ein 200 Megapixel-Sensor bislang noch kein Bestandteil der Gerüchteküche. Möglicherweise werden wir noch einige Jahre warten müssen, ehe ein solcher Sensor in den iPhone Pro-Geräten zum Einsatz kommen wird.