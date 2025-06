Regenschirm: Tolle Gratis-App gibt minutengenaue Regenwarnungen aus

Am vergangenen Wochenende war es keine schlechte Idee, einen Regenschirm dabeizuhaben – oder angesichts der teils schweren Gewitter und Regengüsse am besten gleich ganz in den eigenen vier Wänden zu verbleiben. Wer trotzdem raus ins schlechte Wetter muss, kann mit der App Regenschirm (App Store-Link) vom Berliner Entwickler Niels Lohmann zumindest Schlüsse ziehen, ob es Regenbekleidung und -schirm benötigt oder nicht.

Regenschirm lässt sich kostenlos aufs iPhone und iPad herunterladen, verzichtet bislang erfreulicherweise komplett auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements, und bezieht die eigenen Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst, vom Umweltbundesamt und vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Der Download von Regenschirm ist 16 MB groß und benötigt iOS/iPadOS 18.0 oder neuer auf dem Gerät. Nach der Installation kann die Anwendung komplett in deutscher Sprache genutzt werden.

Die neu im App Store erhältliche Wetter-App sieht sich als Regenradar- und Regen-Warn-Dienst, und bietet daher nach dem ersten Start an, über die Ortungsdienste sowohl den aktuellen Standort freizugeben, als auch Benachrichtigungen bei anstehendem Regen zu versenden. Neben dem per GPS aktuell ermittelten Standort können auch noch manuell weitere Orte hinzugefügt werden, und auf der Hauptseite von Regenschirm mit einfachen Wischgesten zwischen ihnen hin- und her gewechselt werden.

In der in einem modernen Layout mit lila Farbakzenten gehaltenen Anwendung gibt es direkt auf der Startseite ein präzises Regenradar für die aktuelle Position, das laut Entwickler „minutengenaue Vorhersagen für die nächsten 60 Minuten“ treffen soll. Neben der Regenvorhersage für die nächsten zwei Stunden gibt es auch weiterführende Vorhersagen für die nächsten sieben Tage und einen kleinen Kartenausschnitt mit der aktuellen Windrichtung sowie möglichen anstehenden Regengebieten.

Viele Detailinfos, Kartenansicht und Widgets

Scrollt man auf der Übersichtsseite des jeweiligen Ortes weiter nach unten, finden sich auch weitere Informationen zur aktuellen Wetterlage. Neben Waldbrandgefahr und Bodenfeuchte gibt es auch Parameter für Luftqualität, UV-Index, Hitzetrend, zur gefühlten Temperatur und Biowetter. Für Personen mit Pollenallergie interessant sind vor allem die Informationen zur aktuellen Pollenbelastung, die durch Antippen des Infopanels auch noch in eine Detailansicht umgewandelt werden kann. Dort finden sich dann die auslösenden Allergene wie aktuell beispielsweise Gräser und Roggen, sowie Hinweise zur zukünftigen Entwicklung. Auch zu den anderen aufgeführten Parametern lassen sich Detailseiten durch Antippen öffnen.

Zu den drei verfügbaren Tabs von Regenschirm am unteren Bildschirmrand gehört auch eine Kartenansicht, in der sich detailliert einsehen lässt, wann das nächste Regengebiet über den eigenen Standort hinweg zieht. Die Karte kann verschiedene Ebenen anzeigen, darunter auch den Bewölkungsgrad und den UV-Index, und ein eigener Button listet auf, welche Wetter-Radarstationen in Deutschland gerade außer Betrieb sind. Auch alle in Regenschirm gespeicherten Orte finden sich mit lila Punkten auf der Karte.

Die Anwendung wurde vom Entwickler Niels Lohmann für das iPhone, iPad und auch die Apple Watch optimiert und verfügt zusätzlich zu den drei Möglichkeiten des Abrufens sowie den optionalen Regenwarnungen per Push-Mitteilung auch über ein eigenes Widget, das sich für den schnellen Zugriff auf den Homescreen des Apple-Geräts legen lässt. Insgesamt macht Regenschirm einen hervorragenden, aufgeräumten Eindruck und liefert für das tägliche Wetter-Wohlbefinden viele Detailinfos. Von uns bekommt die komplett kostenlose Neuerscheinung daher eine absolute Download-Empfehlung.