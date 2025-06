Nuki Smart Lock Pro: Neues Modell mit Keypad 2 für 329 Euro

Insbesondere optisch und in Sachen Geschwindigkeit bietet Nuki das aktuell beste Smart Lock auf dem Markt. Falls ihr euch das aus Österreich stammende und in Europa gebaute Smart Lock bestellen möchtet, dann gibt es aktuell bei tink.de einen richtig guten Deal in Kombination mit dem Nuki Keypad 2.

Das Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation und das Nuki Keypad mit Fingerabdrucksensor kosten einzeln 428 Euro. Direkt beim Hersteller und auch bei tink.de gibt es das Bundle für 359 Euro. Mit dem Gutscheincode NUKIPRO23 könnt ihr bei tink.de noch einmal ein bisschen mehr sparen und bezahlt an der Kasse nur noch 329 Euro (zum Angebot).

Damit ist das Nuki Smart Lock Pro immer noch eine ganze Ecke teurer als beispielsweise das Aqara U200. Im Hinblick auf Design und Verarbeitung liegt zwischen den beiden Modellen aber ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch die Nuki-App sehe ich ganz klar vorn, unter anderem dank Funktionen wie Auto-Unlock, die es bei Aqara noch immer nicht gibt. Einziger Vorteil des chinesischen Herstellers: Das Keypad unterstützt bereits Apple Home Key.

Nuki Smart Lock Pro punktet mit einfacher Installation

Das Nuki Smart Lock Pro kann im Gegensatz zum Ultra-Modell genau wie seine Vorgänger einfach an die Türinnenseite geklebt oder geschraubt werden. Ein innen steckender Schlüssel wird dann von dem neuen bürstenlosen Motor angetrieben – und das auf Wunsch in einer extremen Geschwindigkeit.

Zur optischen Anpassung an eure Haus- oder Wohnungstür sind im Lieferumfang zwei Plastikringe in Schwarz und Weiß enthalten, die einfach ausgetauscht werden können. Optisch dominiert in jedem Fall der Knauf aus Edelstahl mit dem ikonischen LED-Ring.

Leider gibt es bei tink.de keine Angaben darüber, wie lange der Gutscheincode gültig ist. Bei Interesse solltet ihr also am besten schnell zuschlagen. Es ist auf jeden Fall der bisher beste Preis für das Bundle bestehend aus dem neuen Smart Lock und dem Keypad mit Fingerabdrucksensor.

Nuki Smart Lock Pro 5 + Keypad 2 Gutscheincode NUKIPRO23 verwenden. 428 EUR 329 EUR jetzt kaufen