Instagram für iPad soll noch dieses Jahr erscheinen

Nach Jahren des Wartens sieht es ganz so aus, als würde Instagram noch dieses Jahr eine eigene iPad-App bekommen. Das berichten gleich mehrere gut informierte Quellen: Bereits im April hat The Information mit Bezug auf Interna gesagt, dass die App für das iPad in Arbeit sei.

Nun mischt auch Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg mit und bestätigt in seinem aktuellen Power On Newsletter, dass Meta die Instagram-App aktiv auf dem iPad testet. Wenn alles glatt läuft, soll die App noch 2025 erscheinen – vorausgesetzt, es gibt keine unerwarteten Verzögerungen.

Meta entdeckt langsam das iPad

Meta ist bei iPad-Apps traditionell eher zurückhaltend. Die Facebook-App gibt es zwar schon seit 2011 fürs iPad, doch Instagram blieb bisher ein reines Smartphone-Erlebnis. Letzte Woche dann ein Hoffnungsschimmer: WhatsApp für das iPad wurde endlich veröffentlicht. Und jetzt scheint auch bei Instagram Bewegung in die Sache zu kommen.

Ob es auch eine eigene iPad-Version von Threads geben wird, steht noch in den Sternen – bislang gibt es dazu keine Infos.