Instagram für das iPad: Neue App soll in Arbeit sein

Laut einem Bericht von The Information entwickelt Instagram derzeit eine eigene App für das iPad – ein Schritt, auf den Nutzerinnen und Nutzer seit dem Start der Plattform im Jahr 2010 warten.

Ein mit der Sache vertrauter Instagram-Mitarbeiter verriet, dass die Arbeit an der Tablet-Version Teil einer größeren Strategie ist: Instagram möchte die aktuelle Unsicherheit rund um TikTok – insbesondere ein mögliches Verbot in den USA – für sich nutzen und seine Position im Markt für Kurzvideos stärken.

Lange verweigert: Warum es so lange keine iPad-App gab

Trotz jahrzehntelanger Nachfrage blieb Instagram bisher exklusiv auf das iPhone beschränkt. Eine iPad-App wurde nie veröffentlicht. Zwar lässt sich die iPhone-App auf dem iPad verwenden, doch das Nutzererlebnis ist alles andere als ideal.

Instagram-Chef Adam Mosseri äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach ablehnend zu einer iPad-Version. 2020 führte er den Mangel an Ressourcen an: Man habe schlicht nicht genug Entwickler und zu viele andere Prioritäten. Zwei Jahre später sagte Mosseri, die Nachfrage nach einer iPad-App sei nicht groß genug, um dem Projekt Vorrang zu geben.

TikTok-Verbot als Wendepunkt

Nun scheint sich das Blatt zu wenden. Das soziale Netzwerk will offenbar die Gunst der Stunde nutzen, da TikTok in den USA unter politischem Druck steht. Instagram versucht aktuell, beliebte Creator von TikTok auf seine Plattform zu holen – mit neuen Funktionen, verbesserten Video-Tools und eben auch einer potenziellen iPad-App.

Am Vortag hatte Instagram Content Creator nach New York eingeladen, um eine neue App namens Edits vorzustellen. Sie soll die kürzlich aus den App Stores entfernte CapCut-App von ByteDance ersetzen. Edits richtet sich speziell an mobile Videoproduzenten und bietet umfangreiche Tools zur Bearbeitung von Kurzvideos.

Zusätzlich hat Instagram die maximale Länge von Reels von 90 Sekunden auf drei Minuten erhöht – ein klarer Schritt, um mit TikTok gleichzuziehen. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet, um der Konkurrenz-App ähnlicher zu werden.

Wann kommt die Instagram iPad-App?

Offizielle Details zur iPad-Version von Instagram gibt es bisher nicht – weder ein Veröffentlichungsdatum noch konkrete Funktionen sind bekannt. Doch die aktuelle Entwicklung lässt hoffen, dass Instagram seine Tablet-Lücke bald schließen könnte.