Apple TV+ jetzt für nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro ausprobieren

Gerade keine Gratis-Monate in Sicht? Dann könnt ihr euch Apple TV+ in den ersten drei Monaten für 4,99 Euro statt 9,99 Euro sichern – pro Monat versteht sich. Das neue Angebot richtet sich an neue Kunden und Kundinnen sowie berechtigte Rückkehrer. Prüft einfach auf der Startseite in der Apple TV-App, ob das Angebot prominent angezeigt wird, welches bis spätestens 24. April eingelöst werden muss.

In den ersten drei Monaten bezahlt ihr insgesamt 14,97 Euro statt 29,97 Euro und spart demnach 50 Prozent. Nach Ablauf der Angebotsmonate wird wieder der reguläre Monatspreis von 9,99 Euro fällig. Wer rechtzeitig kündigt, muss keine Folgekosten einrechnen.

„Where’s Wanda?“ bekommt zweite Staffel

Das deutsche Original, besetzt mit Axel Stein und Heike Makatsch, geht in die zweite Staffel. Acht weitere Folge sind in Produktion, allerdings fehlt noch das Startdatum. Und darum geht es:

Kaum kehrt so etwas wie Normalität in das Leben von Axel (Axel Stein) und Maja Klatt (Heike Makatsch) ein, wird ihre Tochter Wanda (Lea Drinda) plötzlich mit einer Leiche erwischt – scheinbar auf frischer Tat.

Um ihre Unschuld zu beweisen und nicht erneut alles zu verlieren, setzen die Klatts alles auf eine Karte und nehmen die Suche nach dem wahren Täter selbst in die Hand. Ihre Spur führt sie tief in die dunklen Abgründe der vermeintlich harmlosen Vorstadt – ein gefährliches Netz aus Lügen, Geheimnissen und kriminellen Machenschaften.

Doch je näher sie der Wahrheit kommen, desto größer wird das Chaos. Können sie Wanda retten, bevor alles außer Kontrolle gerät? Und was geschah wirklich an jenem schicksalhaften Tag?

KRANK Berlin: Staffelfinale ab heute abrufbar

Das Staffelfinale der deutschen Dramaserie KRANK Berlin ist ab heute bei Apple TV+ verfügbar. Habt ihr schon eingeschaltet?

Für Dr. Parker ist es ein Neuanfang – nach einem privaten Tiefpunkt zieht die junge Ärztin aus München in die Hauptstadt, um in der überfüllten und chaotischen Notaufnahme eines maroden Berliner Krankenhauses die Leitung zu übernehmen. Doch der Neustart wird schnell zur Zerreißprobe.

Mit ihren ersten Reformen trifft sie auf ein erschöpftes, unterfinanziertes und frustriertes Team, das nur mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor den Klinikalltag übersteht. Der Widerstand gegen Veränderungen ist groß – ebenso wie die Herausforderungen in einem Gesundheitssystem, das längst am Limit arbeitet.

Doch inmitten von Stress, Streit und Systemversagen steht eines über allem: das Leben der Patientinnen und Patienten. Und so muss das ungleiche Team lernen, über sich hinauszuwachsen – gemeinsam.

