Netflix und Waipu-TV-Streaming für 12,99 Euro im Monat

Es ist vielleicht nicht das allerbeste Angebote aller Zeiten, aber vielleicht ist euer TV-Streaming-Abo von Waipu oder einem anderen Anbieter ja gerade ausgelaufen und ihr seit auf der Suche nach einem passenden neuen Angebot. Dann hätten wir da etwas für euch.

Waipu hat gerade ein Bundle bestehend aus dem eigenen Perfect Plus Paket im Wert von 14,99 Euro pro Monat sowie dem Netflix Standard-Abo mit Werbung im Wert von 4,99 Euro geschnürt. Im Rahmen der Aktion bezahlt ihr für beides zusammen nur 12,99 Euro (zum Angebot) pro Monat.

Was es auf Netflix zu entdecken gibt, das müssen wir euch wohl nicht groß erklären. Das Basis-Abo von Netflix erlaubt zwei gleichzeitige Streams mit Full-HD-Auflösung. Es werden nur ein paar Minuten Werbung pro Stunde gezeigt, die so platziert sein sollen, dass keine wichtigen Momente zerstört werden.

Das TV-Streaming-Paket Perfect Plus von Waipu erlaubt Zugriff auf über 300 TV-Sender, die meisten davon in HD-Qualität. Es sind 4 Streams gleichzeitig möglich, so dass auch mehrere Personen im Haushalt gleichzeitig streamen können. Zudem gibt es 100 Stunden Aufnahmespeicher und über 40.000 Inhalte auf Abruf.

Das Aktionsbundle zu Ostern ist ab sofort erhältlich und kostet 6,99 Euro pro Monat weniger, als beide Produkte einzeln. In einem Jahr könnt ihr also über 80 Euro sparen.