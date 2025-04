pCloud aus der Schweiz: Günstiger Cloud-Speicher als Lifetime-Tarif jetzt mit bis zu 69% Rabatt!

Anzeige. Habt ihr all eure Abos im Blick? Fast jeder Dienst setzt auf die wiederkehrende Zahlung, doch es gibt noch Ausnahmen. pCloud, der bekannte Cloud-Anbieter aus der Schweiz, bietet den digitalen Speicherplatz zum Einmalkauf an. Wer hier einmal investiert, kann seinen Speicherplan lebenslang benutzen. Und aktuell könnt ihr sogar bis zu 69 Prozent sparen und bekommt pCloud Pass gratis dazu!

pCloud Oster-Angebot

pCloud Family 2 TB: Regulär für 890 Euro, aktuell für nur 399 Euro (zum Angebot) pCloud Pass im Wert von 399 Euro gratis mit dazu

pCloud Family 5 TB: Regulär für 1.469 Euro, aktuell für nur 599 Euro (zum Angebot) pCloud Pass im Wert von 399 Euro gratis mit dazu

pCloud Family 10 TB: Regulär für 2.249 Euro, aktuell für nur 1.049 Euro (zum Angebot) pCloud Pass im Wert von 399 Euro gratis mit dazu



Das bietet pCloud

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei pCloud um lebenslange Lizenzen, die so lange gültig sind, wie das Unternehmen existiert – und das ist bereits seit über 11 Jahren der Fall. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass pCloud plötzlich vom Markt verschwindet. Zusätzlich generiert das Unternehmen Einnahmen durch weitere Geschäftsmodelle, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Der große Vorteil dieser Einmalzahlung: Ihr müsst nur einmal investieren. Zwar ist der Betrag anfangs höher als bei einem Abo, doch auf lange Sicht rechnet sich das Modell. Während ihr bei einem Abo dauerhaft zahlt, bleibt es hier bei einem einmaligen Kauf. Ich mache es beim iPhone ähnlich: Ich zahle lieber einmal einen höheren Betrag direkt bei Apple, als es über einen Vertrag abzubezahlen, bei dem es über die Jahre teurer wird.

Datenspeicherung in der EU

Während viele große Anbieter wie Apple, Google oder Microsoft eure Daten weltweit verteilen, speichert pCloud alle Daten in der EU – konkret in Luxemburg. So bleiben sie innerhalb europäischer Datenschutzrichtlinien. Optional stehen auch US-Server zur Verfügung, die für Nutzer und Nutzerinnen aus Europa allerdings keine Relevanz haben dürften.

Family-Lizenzen mit Speicherverwaltung

Mit einer Family-Lizenz können bis zu vier weitere Personen versorgt werden. Der Hauptaccount verwaltet die Lizenz, kann aber nicht auf die Daten der anderen zugreifen. Für jedes Profil lässt sich individuell festlegen, wie viel Speicherplatz zur Verfügung steht. Die Daten jedes Kontos sind strikt voneinander getrennt.

Schnelle Übertragung und hohe Sicherheit

pCloud bietet starke Serverleistungen für schnelle Uploads und Downloads – natürlich verschlüsselt und DSGVO-konform. Es gibt keine Begrenzung bei Datei- oder Übertragungsgrößen, was besonders bei großen Dateien einen echten Vorteil gegenüber anderen Anbietern darstellt.

Der Zugriff ist über alle gängigen Plattformen möglich: iOS, Android, macOS, Windows und der Web-Zugriff werden unterstützt. Eine praktische Suchfunktion hilft, auch bei vielen gespeicherten Dateien schnell die richtigen Inhalte zu finden. Mit Filtern lassen sich gezielt Dateitypen wie Fotos, PDFs oder Videos anzeigen.

Zudem können Dateien und Ordner mit einem Passwort geschützt werden. Auch komplette Festplatten lassen sich als Backup speichern. Inhalte können einfach per Link geteilt werden – ideal für schnelle Freigaben an Freunde oder Kollegen.

Multimedia-Unterstützung inklusive

pCloud ist auch für Mediendateien gut gerüstet: Dank integriertem Foto-Viewer, Audio-Player und Video-Player könnt ihr Bilder ansehen, Musik hören oder Videos streamen – ganz ohne vorherigen Download. Selbst wenn ihr eine Datei versehentlich löscht, ist sie nicht gleich verloren: Der Papierkorb erlaubt die Wiederherstellung gelöschter Inhalte.

pCloud: Ein vertrauenswürdiger Cloud-Anbieter

pCloud hat sich als ernstzunehmender Anbieter neben den großen Abo-Diensten etabliert und überzeugt bereits über 20 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit – Tendenz steigend. Viele Leserinnen und Leser von appgefahren schätzen das faire Preismodell.

In einer Welt voller Abo-Angebote geht pCloud bewusst einen anderen Weg. Die Einmalzahlung kann anfangs weh tun, doch wer langfristig denkt, spart am Ende bares Geld. Und wer mit einem kleinen Speicherplan startet, kann jederzeit upgraden – ganz ohne Vertragsbindung.

pCloud Pass: Im Oster-Deal gratis erhalten

pCloud Pass ist ein benutzerfreundlicher Passwort-Manager, mit dem ihr sensible Daten sicher speichern und bequem verwalten könnt. Er ist plattformübergreifend nutzbar – neben dem Webzugriff stehen Apps für iOS, Android, macOS, Windows und Linux zur Verfügung. Gespeicherte Zugangsdaten lassen sich automatisch in Webseiten und Anwendungen einfügen, was den Alltag deutlich erleichtert.

Alle Passwörter werden verschlüsselt im Passwort-Tresor abgelegt. Für besonders sichere Kennwörter könnt ihr den integrierten Passwort-Generator nutzen. Darüber hinaus unterstützt pCloud Pass den Import bestehender Passwörter – entweder direkt aus anderen Passwort-Managern oder über eine CSV-Datei.

Die Sicherheit steht dabei an erster Stelle: Bevor Daten überhaupt auf die pCloud-Server gelangen, werden sie lokal auf dem Gerät mit dem AES-Verschlüsselungsstandard gesichert. Auch das Master-Passwort bleibt geschützt – es wird mit 256-Bit-AES verschlüsselt und mit Hilfe von PBKDF2 ein privater Schlüssel erzeugt. Dieser wird wiederum mit AES-ECB (16-Bit) gesichert.

Dank dieser mehrstufigen Verschlüsselung ist gewährleistet, dass eure Passwörter und persönlichen Informationen selbst bei einem Serverzugriff durch Dritte vollkommen geschützt bleiben.

pCloud jetzt im Angebot kaufen