macOS Tahoe: So soll Apples nächstes Mac-Update heißen

Die WWDC steht vor der Tür – und kurz vor dem Start der Apple-Entwicklerkonferenz ist jetzt offenbar der Name der nächsten macOS-Version durchgesickert: macOS 26 soll den Namen „Tahoe“ tragen. Das berichtet Mark Gurman in seinem aktuellen Power On Newsletter bei Bloomberg.

Benannt ist das neue Betriebssystem nach dem malerischen Lake Tahoe in Kalifornien – bekannt für sein kristallklares Wasser und die eindrucksvolle Spiegelung der umliegenden Berge und des Himmels. Ein passender Name, denn laut Gurman soll macOS Tahoe ein besonders „glasartiges“ Design bekommen – mit transparenteren Fenstern, Buttons und Icons.

Von Raubkatzen zu Kalifornien-Romantik

Früher setzte Apple bei den macOS-Namen auf große Raubkatzen – von Cheetah bis Lion. Seit OS X Mavericks im Jahr 2013 sind es hingegen Orte in Kalifornien, die als Namenspate herhalten: Yosemite, Big Sur, Monterey, zuletzt Sonoma und Sequoia. „Tahoe“ würde also perfekt in diese Reihe passen.

WWDC 2025: Der Countdown läuft

Apple wird macOS 26 aka Tahoe offiziell auf der WWDC 2025 vorstellen – gemeinsam mit den anderen Systemen wie iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und dem nächsten visionOS. Die große Keynote steigt am Montag, 9. Juni, um 19 Uhr.