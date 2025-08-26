Sonuby: Wetter-App jetzt mit praktischen Widgets

Die Wetter-App Sonuby (App-Store-Link), die euch Wetter-Berichte sowohl für den Alltag als auch für spezielle Aktivitäten wie Segeln, Wandern und Fallschirmspringen ausgibt, hat das nächste große Update bekommen, das der App nun drei individuell konfigurierbare Widgets beschert. Je nach Anwendungsbereich erhaltet ihr damit die für euch relevanten Vorhersagen.

In den Widget-Einstellungen könnt ihr als erstes aus neun verschiedenen Berichten, wie etwa Alltag, Gesundheit, Drohnenflug oder Segeln den passenden auswählen. Daraus ergeben sich dann die im Widget dargestellten Wetter-Paramter, wie Temperatur und Niederschlag im Alltags-Bericht oder Sonnenereignisse im Fotografie-Bericht. Als Sonuby-Abonnent habt ihr außerdem die Möglichkeit, die Widgets individuell zu konfigurieren und ganz eigene Vorhersage-Dashboards zu erstellen, indem ihr Parameter zum Beispiel ausblendet oder verschiebt. Diesen Grad der Personalisierung gibt es bislang in keiner anderen Wetter-App.

Habt ihr den Bericht ausgewählt, den ihr dem Widget zugrundelegen wollt, könnt ihr aus drei Widgets auswählen: Dem „Jetzt & Nächste Stunden“-Widget, dem „Nächste Tage“-Widget und dem „Jetzt & Nächste Stunden (Erweitert)“-Widget. Diese Widgets bieten folgendes:

„Jetzt & Nächste Stunden“-Widget

Das Widget zeigt aktuelle Werte und Stundenvorhersagen bis zu 42 Stunden auf dem iPad. So erhaltet ihr einen schnellen Überblick über die Wetterlage in den nächsten Stunden. Tippt ihr auf das Widget, öffnet sich eine erweiterte Ansicht, die mehr Variablen enthält und den Bericht damit erweitert, sodass ihr beispielsweise auf eine Tagesvorhersage zugreifen könnt. Somit müsst ihr die App nicht mehr öffnen, wenn ihr lediglich die Prognose für den Tag oder die nächsten Stunden prüfen wollt.

„Jetzt & Nächste Stunden (Erweitert)“-Widget

In der erweiterten Form des „Jetzt & Nächste Stunden“-Widgets stehen euch alle eben beschriebene Funktionen zur Verfügung, allerdings werden direkt doppelt so viele Variablen dargestellt. Dieses Widgets richtet sich gewissermaßen an „Wetter-Nerds“, die möglichst viele Daten auf einen Blick auf ihrem Homescreen sehen möchten.

„Nächste Tage“-Widget

Das „Nächste Tage“-Widget zeigt euch auf dem iPhone die Prognose für die nächsten sechs Tage an. Auf dem iPad zeigt es die Prognose für die nächsten zwölf Tage an. Über das Widget könnt ihr einen der aufgeführten Tage antippen und gelangt dann in der App direkt zu dem ausgewählten Tag.

Zusätzlich zeigen alle Widgets anhand einer Punkteskala aus fünf farbigen Punkten die Wahrscheinlichkeit an, mit der die entsprechende Vorhersage eintritt. Darüber hinaus hat Entwickler Julian Meier seiner App fünf weitere Berichte hinzugefügt: Segeln, Fotografie, Wandern & Klettern, Gesundheit und Drohnenflug. Auch hier werden, je nach Berichtstyp, die entsprechenden Parameter ausgewählt und visualisiert.

Jetzt Update laden

Ich nutze Sonuby fast täglich für die Wettervorhersage. Widgets waren dabei immer das, was mir an der App noch gefehlt hat. Nun freue ich mich sehr über das „Jetzt & Nächste Stunden“-Widget. Das Update von Sonuby könnt ihr ab sofort im App Store laden. Die App lässt sich kostenlos, jedoch mit etwas eingeschränktem Funktionsumfang nutzen. Ein Enthusiast-Abo, das alle Funktionen freischaltet und die App werbefrei macht, erhaltet ihr für aktuell für 1,79 pro Monat bzw. 17,99 Pro Jahr.