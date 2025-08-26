Die Ursprünge des Bose SoundLink Micro reichen bis ins Jahr 2017 zurück. Vor acht Jahren hat Bose die erste Generation des kleinen Bluetooth-Lautsprechers vorgestellt. Nach der Ankündigung im Frühsommer ist das neue Modell mit einem nahezu unveränderten Lautsprecher jetzt verfügbar.

Für 129,95 Euro könnt ihr den Bose SoundLink Micro in der Farbe Schwarz bei Amazon bestellen. Die Variante „Blue Desk“ wird am 23. September zum gleichen Preis erscheinen und kann bei Interesse bereits vorbestellt werden. Während sich äußerlich nicht viel getan hat, punktet die zweite Generation mit zahlreichen Verbesserungen unter der Haube.

Ein Treiber und zwei Passivstrahler sorgen dabei für eine Sound-Performance, die weit über die Erwartungen eines Lautsprechers dieser Größe hinausgeht. Die Maße sind mit 10,3 x 10,3 x 3,9 Zentimeter äußerst kompakt. Dank der Schutzart IP67, einer Frontabdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl und einem widerstandsfähigen Silikon-Gehäuse ist der SoundLink Micro der zweiten Generation strapazierfähig und für jede Situation gerüstet.

Bose SoundLink Micro kann dank Nylonschlaufe fast überall befestigt werden

Eine praktische Neuerung ist die abnehmbare Nylonschlaufe, mit der sich der Lautsprecher einfach an Taschen, Fahrrädern, Duschstangen oder anderen geeigneten Stellen befestigen lässt. Zu den weiteren Upgrades gehören der USB-C-Ladeport, eine erweiterte Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden und Kompatibilität mit der Bose-App.

Falls ihr als Musik-Streaming-Dienst Spotify im Einsatz habt, profitiert ihr von einer weiteren Neuerung. Dank Spotify Tap kann die Musikwiedergabe per Knopfdruck direkt am Lautsprecher gestartet werden, ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen.

Mit 129,95 Euro ist der Bose SoundLink Micro sicherlich kein Schnäppchen, zumal bei der Ankündigung vor ein paar Monaten noch 119 Euro als Preis geplant waren. Der Vorgänger hat aber schon gezeigt, dass es in dieser kompakten Größe nur wenige bessere Lautsprecher gibt – daher hat auch der neue Bose SoundLink Micro ganz sicher eine Daseinsberechtigung.