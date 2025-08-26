Bis zur nächsten iPhone-Keynote von Apple ist es nicht mehr lange hin. Sollten alle Gerüchte und Prognosen stimmen, wird Apple die neue iPhone 17-Generation am Dienstag, den 9. September 2025 in Cupertino der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Im Normalfall können die neuen Smartphones dann eine Woche später bestellt werden.

Wie die bisherigen Gerüchte nahelegen, dürfte es mit den iPhone 17-Modellen auch erstmals seit längerem größere Designänderungen geben, insbesondere, was die rückseitige Kamera-Anordnung betrifft. Apple plant allerdings noch mehr und will offenbar das Design des iPhones im Verlauf der nächsten drei Jahre komplett verändern. Mit der Einführung des iPhone 20, was gleichzeitig auch das 20-jährige iPhone-Jubiläum markieren würde, soll es dann ein „radikal anderes“ Design geben, wie MacRumors andeutet.

iPhone 17 Air im Jahr 2025

In diesem Jahr wird Apple wohl erstmals kleinere Designänderungen am iPhone vornehmen, allen voran am iPhone 17 Air, das das bislang dünnste iPhone des Unternehmens werden soll. Einige Prognosen sprachen von einer Dicke von nur 5,5 mm. Im Zuge der Designänderung wird Apple allerdings wohl auch einige Funktionen einsparen: So soll das iPhone 17 Air lediglich über eine Kameralinse und eine kürzere Akkulaufzeit verfügen. Nichtsdestotrotz könnte das neue dünne Design Apple dabei helfen, in Zukunft einen Wechsel zu dünneren Smartphones zu starten.

Foldable iPhone im Jahr 2026

Laut einer kürzlich getätigten Aussage von Bloomberg-Radakteur und Apple-Analyst Mark Gurman wird Apple im nächsten Jahr erstmals ein eigenes Foldable-Gerät auf den Markt bringen. Dies dürfte eine der größten Änderungen in Apples Smartphone-Porfolio seit vielen Jahren markieren. Das Apple-Foldable soll ein Buch-Design aufweisen und sowohl im geschlossenen Zustand über ein Außendisplay, als auch ein größeres Display im Inneren im aufgeklappten Zustand verfügen. Das Innendisplay soll dank neuer Designänderungen wie ein einziges Stück Glas aussehen.

Auch der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo äußerte sich schon zu einem Apple Foldable: Er geht von einem 5,5 Zoll großen Außendisplay sowie einem 7,8 Zoll großen Innendisplay aus. Im aufgeklappten Zustand soll das Gerät sogar dünner als das iPhone 17 Air sein und nur 4,5 bis 4,8 mm dick sein. Statt Face ID soll Apple wieder auf Touch ID zum Entsperren zurückgreifen, und auf der Rückseite soll es nur zwei Kameralinsen geben. Für Selfies und Videoanrufe sollen allerdings zwei Frontkameras, sowohl im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand, vorhanden sein. Das Foldable iPhone soll im nächsten Jahr zusammen mit weiteren iPhone 18-Modellen auf den Markt kommen.

Randloses iPhone 20 im Jahr 2027

Ein weiteres Jahr später, im Jahr 2027, dürfte Apple dann erneut zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones weitere größere Änderungen vornehmen. Es soll kein aktualisiertes Foldable, dafür aber ein Gerät mit randlosem Display geben. Laut MacRumors soll das iPhone 20 wie „ein einziges Stück Glas aussehen, ohne eckige Kanten und ohne Ausschnitte an der Vorderseite“. Schon jetzt bereite sich Apple mit den iPhone-Modellen aus diesem und dem kommenden Jahr sowie mit dem neuen Liquid Glass-Design in iOS 26 auf das vollständig aus Glas gefertigte iPhone im Jahr 2027 vor.

Welches iPhone-Modell würdet ihr bevorzugen, und warum? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.

Fotos: MacRumors.